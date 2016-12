"Bonnie und Clyde" machen Theater in Neumarkt unsicher

Die Geschichte des berühmten Gangsterpärchens hat Legendenstatus - vor 15 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Das Landestheater Dinkelsbühl folgt der Einladung der Neustädter Veranstaltungs- und Kultur GmbH & Co. KG und ist am Freitag, 20. Januar, in der "NeuStadtHalle am Schloss" zu Gast. Vorhang auf für "Zwei wie Bonnie und Clyde ...denn sie wissen nicht, wo sie sind!" heißt es um 20 Uhr.

Das groteske Abenteuer "Zwei wie Bonnie und Clyde ...denn sie wissen nicht, wo sie sind!" bringt das Landestheater Dinkelsbühl am 20. Januar 2017 auf die Bühne der "NeuStadtHalle am Schloss". © oh



Die "aberwitzige Gaunerkomödie" von Sabine Misiorny und Tom Müller verspricht einen vergnüglichen Theaterabend mit einer "Tour de Force für die Lachmuskeln", an dem bei dem grotesken Abenteuer ein Gag den nächsten jagt und die Lage für das dilettantische Gaunerpärchen immer verzwickter und verrückter wird.

Manni und Chantal alias Bonnie und Clyde träumen vom großen Geld, Heirat in Las Vegas, Flitterwochen auf Hawaii. Dafür muss aber erst mal eine Bank geknackt werden. Ein Kinderspiel! Zumindest, wenn die Beifahrerin auf der Flucht Straßenkarten lesen könnte und nicht ständig rechts und links verwechselte. Dass sie schließlich in einem ehemaligen Schuhlager landen, ist noch das geringste Übel für die Möchtegern-Ganoven.

Viel schlimmer ist, dass Chantal anstatt der Beute die Einkaufstüte einer Bankkundin mitgenommen hat. Also muss ein neuer Versuch gestartet werden, doch die Tücke liegt im Detail, sprich: in einem enormen Umweg zur Bank, einer plötzlich geballten Konkurrenz weiterer Bankräuber, blickdichten Strumpfmasken und einem leeren Tank. Trotz umfangreicher Generalproben scheitern auch die nächsten Versuche, ans große Geld zu kommen. Dass schließlich zumindest für Chantal ein Happy End in Sicht ist, verdankt sie natürlich eher dem Zufall als ihrer Intelligenz.

Der Kartenvorverkauf erfolgt in der Buchhandlung Dorn in Neustadt (Wilhelmstraße 33/Telefon 09161 / 88 39 990) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kartenbestellung sind ferner möglich unter "www.reservix.de" oder Telefon 01806/700733.

Am 27. Januar sorgen die "Wellküren" in der "NeuStadtHalle am Schloss" mit ihrem Jubiläumsprogramm für viel Spaß, wenn sie ihren "Nonnengeigen-Bogen" von Mozart bis Nina Simone und vom Landler bis La Paloma spannen und wellküren-typisch mit ihrem Spott und satirischen Gstanzln "auf politischen un- und zeitgeistigen Blödsinn zwischen Lifestyle-Mammies und Transitzonen" abzielen.

Das "Chiemgauer Volkstheater" strapaziert am 19. Februar die Lachmuskeln und mit Helmut Schleich ist am 11. März scharfsinniges Kabarett mit schauspielerischem Talent gepaart.

Auf der Theaterbühne legt am 17. März Felix Krull die "Bekenntnisses eines Hochstaplers" ab und am 25. März bietet eine Musicalshow "Musical Moments" in einem großen Bühnenspektakel zum Abschluss des ersten Veranstaltungsquartals im Kulturzentrum des Aischtales.

In dem sorgt das "Festliche Neujahrskonzert" mit dem Würzburger Kammerorchester und Solisten am 15. Januar ab 17 Uhr für den ersten Höhepunkt des jungen Jahres 2017.

Harald J. Munzinger