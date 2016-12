Böser Betrug: Bekannter trickst 52-Jährige aus

Der 30-Jährige nutzte das Vertrauen der Neustädterin schamlos aus - vor 26 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Für eine 52-Jährige aus Neustadt an der Aisch endete die Freundschaft zu einem 30-Jährigen in einer bösen Überraschung. Der Mann nutze das Vertrauen der Neustädterin massiv aus und beging mehrere Straftaten.

Die Frau lernte den Fürther vor wenigen Monaten kennen und freundete sich mit ihm an. Gelegentlich besucht der 30-Jährige die Neustädterin in ihrer Wohnung. Nach einigen Treffen bemerkte die 52-Jährige, dass Schmuckstücke im Wert von runds 600 Euro fehlten. Bei eigenen Recherchen fand die Frau ihren Schmuck im Internet, der dort verkauft wurde.

Ebenfalls besaß der Bekannt ein Handy, das die Neustädterin ihm zur Reperatur mitgegeben hatte. Auch nach mehrmaliger Aufforderung erhielt sie das Telefon nicht zurück.

Die nächste böse Überraschung folgte an Heilig Abend. Die 52-Jährige erhielt zwei Zahlungsaufforderungen von Online-Bestellungen, die der Fürther veranlasst hatte. Dies bewegte die Frau dazu, sich letztendlich an die Polizei in Neustadt zu wenden.

Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahl, Unterschlagung, Fälschung beweiserheblicher Daten sowie Betrug gegen den 30-Jährigen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

blu

Mail an die Redaktion