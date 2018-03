"Botschafter kulinarischer Vielfalt"

NEUSTADT/AISCH - Unter den ersten "Genussorten Bayerns" zeichnete Staatsminister Helmut Brunner als "Botschafter kulinarischer Vielfalt" Neustadt/Aisch aus - neben 45 anderen bayerischen Städten, Gemeinden und Zusammenschlüssen.

Landwirtschaftsminister Brunner (2. v. r.) zeichnete die ersten "Genussorte Bayerns" aus, worüber sich Bürgermeister Klaus Meier (r.) und sein Wirtschaftsreferent Harald Heinlein (l.) für Neustadt und Landrat Helmut Weiß für die "Aischgründer Bierstraße" freuen konnten. © privat



"Ihre Orte, Gemeinden und Städte zeichnen sich durch eine gelungene Kombination aus regionalen Spezialitäten, handwerklicher Herstellung und gelebtem Genuss aus und tragen wesentlich dazu bei, der Öffentlichkeit die kulinarischen Schätze und Traditionen Bayerns näherzubringen", führte der Bayerische Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in seiner Festrede in München aus.

Eine unabhängige Jury mit Vertretern aus Gastronomie, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Kirche, Verbraucherschutz und Medien hatte die Gewinner zuvor aus mehr als 150 Bewerbungen ausgewählt. Die Kreisstadt Neustadt/Aisch konnte bei dem umfangreichen Bewerbungsverfahren mit zahlreichen kulinarischen Angeboten punkten. Eingebettet zwischen den Naturparks Frankenhöhe und Steigerwald gelegen, bildet der Aischgrund den Schwerpunkt der Karpfenteichwirtschaft in Bayern und ist damit weit über dessen Grenzen hinaus bekannt.

Mit einer über 1200-jährigen Tradition der Karpfenzucht - mittelalterliche Mönche züchteten den "Aischgründer" ursprünglich als Fastenspeise - prägen die über 5000 bewirtschafteten Weiher in der Region die liebliche Kulturlandschaft, die dem Landstrich einen eigenen, unverwechselbaren Reiz verleihen. Die jährlich reiche Fischernte aus diesen Weihern wird bevorzugt in den heimischen Gasthöfen und Fischküchen in den Monaten serviert, welche den Buchstaben "r" im Namen tragen, also vom September bis April.

Genussort mit Karpfen, Wein und Bier

Da der Fisch "zweimal schwimmen muss", findet der Feinschmecker in Neustadt - an der Nahtstelle zwischen Bier- und Weinfranken - dazu eine erlesene Auswahl bester Frankenweine von der Bocksbeutelstraße und vom "Weinparadies Franken" oder kann aus dem umfangreichen Angebot fränkischer Biervielfalt der "Aischgründer Bierstraße" wählen. Der Aischgründer Karpfen spielt auch in der Museumslandschaft mit der Einrichtung des "Aischgründer Karpfenmuseums" eine zentrale Rolle, das sich zu einem beliebten Ziel für interessierte Gäste aus dem gesamten deutschsprachigen Raum entwickelt.

Ein ebenfalls bestens etablierter Anziehungspunkt für Genießer ist seit nunmehr 15 Jahren der samstägliche "original-regionale" Bauernmarkt in der Fußgängerzone am Marktplatz, der ein attraktives saisonales und regionales Warenangebot heimischen Erzeuger bietet.

Spezielle saisonale Produkte aus der Region

Ergänzt wird dieses hochwertige Angebot durch die sogenannten "ThemenMarktPlätze", die parallel zum Bauernmarkt speziellen saisonalen Produkten aus der Region gewidmet sind. Diese vielfältigen Angebote der Stadt, in enger Zusammenarbeit mit den heimischen Erzeugern, den weiterverarbeitenden Betrieben und der Gastronomie machen die Kreisstadt zu einem nun auch ganz offiziell "ausgezeichneten Genussort".

Auch die "Aischgründer Bierstraße" gehört zu den Gewinnern der ersten Runde. Landrat Helmut Weiß freute sich über diese große Anerkennung der Arbeit der hier zusammengeschlossenen Brauereien des Aischgrundes, die im jährlichen Bierfest und dem von Mai bis November eingesetzten "Aischgründer Bier-Express" besondere Glanzlichter setzen. Weitere "Genussorte" sind in der ersten Wertungsrunde im Regierungsbezirk Nürnberg, Ansbach, Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt), Gustenfeld (Landkreis Roth) und Spalt sowie im Landkreis Burgbernheim.

