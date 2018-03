Brand in Bauernhaus: 72-Jährige rettet sich ins Freie

Anwohner hatten die Flammen bemerkt und einen Notruf abgesetzt - vor 28 Minuten

OBERFELDBRECHT - Am Montagmorgen ist in einem Bauernhaus in der Nähe von Neuhof an der Zenn (Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) ein Feuer ausgebrochen. Um die Flammen zu löschen, musste die Feuerwehr die Decke öffnen.

Gegen 8.30 Uhr meldeten Anwohner über Notruf den Brand in einem Bauernhaus in Oberfeldbrecht, einem Ortsteil des Marktes Neuhof an der Zenn. Die 72-jährige Bewohnerin bemerkte das Feuer rechtzeitig und verließ das Anwesen unverletzt.

Die alarmierten Feuerwehren lokalisierten den Brandherd in einer Zwischendecke und löschten die Flammen. Hierzu musste die Decke geöffnet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

