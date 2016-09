Bratwurst statt Soja: Keine vegane Kirchweih in Erlabronn

ERLABRONN - Vor zwei Jahren war der Scheinfelder Ortsteil Erlabronn in aller Munde, weil dort die erste vegane Kichweih Frankens stattfand. In diesem Jahr gibt es aber keine fleischfreie Kost.

Wer derzeit im Netz nach einem aktuellen Informationen für die vegane Kerwa in Erlabronn sucht, findet lediglich Bilder und Informationen zu bereits stattgefundenen Veranstaltungen.

Auf Nachfrage bestätigte uns ein Mitarbeiter des Rathauses in Scheinfeld am Dienstag, dass die vegane Kirchweih auch in diesem Jahr stattfindet - nämlich vom 16.-19. September. Am Mittwochnachmittag dementierte ein Vereinsmitglied die Informationen aus dem Rathaus. Dort sei ausdrücklich keine vegane, sondern eine normale Kirchweih angemeldet worden.

Der Artikel wurde am 7. September um 15.13 Uhr aktualisiert.

