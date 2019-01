Breites Bündnis für die Bienen

Vorbereitungen auf Landkreisebene auf bayernweites Volksbegehren - vor 42 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Das Aktionsbündnis "Rettet die Bienen!" kommt am Sonntag, 13. Januar, um 18.30 Uhr im Neustädter Restaurant der Markgrafhalle zusammen. Dabei geht es im Wesentlichen um die weitere Koordination der Aufgaben.

Unter den Gründungsmitgliedern des lokalen Aktionsbündnisses wurden Ulrike Taukert (6. v. l.) und Jürgen Osterlänger (8. v. l.) zu dessen Sprechern bestimmt. Foto: privat



Nach Auskunft von Bündnissprecher Jürgen Osterlänger sind Materialien eingetroffen und werden verteilt. Es sei geplant, "im ganzen Landkreis auf die Notwendigkeit für das fortschrittlichste Naturschutzgesetz Europas zu werben". Weitere Unterstützer seien gewünscht und notwendig, damit es auch klappt, mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten im Eintragungszeitraum in die Rathäuser zu bewegen. Osterlänger: "So sind zum Beispiel noch Rathauslotsen willkommen".

In dem kürzlich Neustadt formierten lokalen Aktionsbündnis "Rettet die Bienen" wirken SPD, Linke, Bündnis 90/Die Grünen, ÖDP, die Imker, der Landesbund für Vogelschutz und der Bund Naturschutz sowie einige Einzelbürger mit. Als Sprecher wurden Ulrike Taukert (Kreisvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen) und Jürgen Osterlänger (ÖDP-Kreisvorsitzender) bestimmt.

"Prominente Ersteinträger" gesucht

Bei dem Gründungstreffen wurden die verschiedensten Aktivitäten besprochen. So müssen Veranstaltungen und Infostände organisiert werden, wie das Plakatieren oder Verteilen von Benachrichtigungen. Zudem gilt es, "prominente Ersteinträger" zu suchen und zu gewinnen. Außerdem wurde vereinbart, wer sich für welche Landkreisregion verantwortlich fühlt und dort koordiniert. Weitere Gruppierungen, Verbände wie beispielsweise Gartenbauvereine, Landwirte, Jäger, Förster und Pfarrer sollen noch gewonnen werden, dem Aktionsbündnis beizutreten.

Es soll nach Mitteilung von Jürgen Osterlänger auch auf möglichst bürgerfreundliche Eintragungszeiträume (abends und an den Wochenenden) hingewirkt werden, um die sehr hohe Hürde zu schaffen. Schließlich müssen mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten dazu bewegt werden, innerhalb von zwei Wochen in den Rathäusern zu unterschreiben. Ein offenes Unterschreiben auf der Straße oder online gehe, so Osterlänger, bei dem am 31. Januar beginnenden bayernweiten Volksbegehren nicht, dessen letzte Eintragungsfrist der 13. Februar ist.

nb