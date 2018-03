BRK-Kreisvorsitzender: Einsatz für Rettungshundestaffel

Neue Übungsgebiete gesucht - Wälder, Sandkuhlen oder Betriebsgelände - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Rettungshundestaffel des BRK-Kreisverbandes Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ist auf der Suche nach neuen Übungsgebieten für die verschiedensten Trainingsszenarien.

Der Suchhund hat ein im Wald verstecktes "Opfer" ausgemacht. Für derlei Übungen werden dringend geeignete Gelände oder leerstehende Gebäude gesucht. © BRK



Harry Scheuenstuhl, Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes, berichtet: "Die Hunde unserer Rettungshundestaffel sind in der Flächensuche, in der Trümmersuche oder als Mantrailer ausgebildet - und da jeder Einsatz in anderen Gebieten stattfindet, benötigen wir auch zu Übungszwecken immer wieder verschiedene Gebiete."

Diese Einsatzgebiete könnten ganz unterschiedlich sein: Das können Wälder sein, Sandkuhlen, aber genauso auch Betriebsgelände. Geeignet für die Ausbildungen seien beispielsweise auch leerstehende Gebäude oder Häuser und Hallen, die in Kürze abgerissen werden sollen.

BRK-Vorsitzender Scheuenstuhl bittet: "Falls jemand uns solche Gelände zur Verfügung stellen kann, dann kann sich der Besitzer oder die Besitzerin einfach bei uns melden. Die Details der Nutzung besprechen wir dann gerne persönlich." Ansprechpartner für die Rettungshundearbeit im BRK-Kreisverband ist Fachdienstleiter Eberhard Zentgraf - am besten zu erreichen per eMail unter e.zentgraf@rotkreuz-nea.de.

nb