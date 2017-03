Brutale Kleeblatt-Warnung: Club-Ultras beschmieren Zug

NÜRNBERG - "Bevor Ihr uns schwanzt, schlagen wir euch tod": Diese drastische Nachricht in Richtung der Kleeblatt-Fans prangt auf einer fränkischen Regionalbahn. Die Urheber dürften aus der Nürnberger Ultra-Szene kommen - und die Stimmung vor dem Derby weiter aufheizen.

Dieser Wagen wurde in einer Abstellanlage in Neustadt erst von Fürther Fans, später dann von Nürnbergern besprüht. © NN



Dieser Wagen wurde in einer Abstellanlage in Neustadt erst von Fürther Fans, später dann von Nürnbergern besprüht. Foto: NN



Es sind die üblichen Scharmützel der fränkischen Fan-Szene unmittelbar vor dem Derby. Ein Zug wird in der Nacht auf den vergangenen Freitag in einer Abstellanlage in Neustadt an der Aisch besprührt - offensichtlich von Fans der SpVgg Greuther Fürth. Etwa acht bis zehn Meter groß ist das Graffiti, schätzt die Deutsche Bahn. Daneben in silbernen Buchstaben auf einem roten Wagen: "Euch schwanz ma auf'm Bierfilzla". Gerichtet ist die Botschaft an Fans des Club.

Offenbar ein Affront für die Nürnberger Ultra-Szene, die mit drastischen Worten reagiert. Wann der Zug überschmiert wurde, kann die Deutsche Bahn nicht genau sagen. Erst durch eine Anfrage von nordbayern.de wurde der Konzern auf den neuerlichen Vandalismus aufmerksam. "Wir haben das Fahrzeug sofort aus dem Verkehr gezogen", sagt Bernd Honerkamp, Pressesprecher der Deutschen Bahn.

Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro

Der Text, der jetzt auf dem Fahrzeug prangt, ist brutal. "Bevor Ihr UN's schwanzt, schlagen wir euch tod (sic)", steht dort. Das "UN" in dem Graffiti ist ein Verweis auf die "Ultras Nürnberg", eine der größten Nürnberger Fan-Gruppierungen. Ob die "UN94" wirklich hinter der Schmiererei steckt, ist derzeit noch unklar.

Als der Zug das erste Mal besprüht wurde, habe die Bahn sich entschieden, den Wagen vorerst im Einsatz zu lassen - auch, weil der Text nicht "auffällig" gewesen sei. Eine Anzeige gegen Unbekannt habe man dennoch gestellt, sagt Honerkamp. Das zweite Graffiti wurde wohl auch deshalb nicht gemeldet, weil die Übermalung von Mitarbeitern der Bahn nicht bemerkt worden war.

Die Bahn geht von einer Fehde in der Ultra-Szene aus, hat das der Bundespolizei so weitergegeben. Der Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro. "Das kann aber auch deutlich höher ausfallen, wenn es bei der Entfernung zu Lackschäden kommt", sagt Pressesprecher Honerkamp. Weil die eigene Werkstatt nicht auf derartige Schäden ausgelegt ist, muss jetzt eine externe Firma ran.

