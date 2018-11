Büchertauschböse: Ankommen im Advent

Büchertauschböse lädt ein: Hetze des Alltags entfliehen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die "Büchertauschbörse" in Neustadt lädt in der Vorweihnachtszeit ein, bei einer Tasse Tee und Kerzenschein zur Ruhe zu kommen, zu verweilen und zu lauschen.

Die "Büchertauschbörse" im Neustädter "Caritas-Haus" ist für Literaturfreunde eine wahre Fundgrube auch für stimmungsvolle Geschichten zum Advent. © Harald Munzinger



Die "Büchertauschbörse" im Neustädter "Caritas-Haus" ist für Literaturfreunde eine wahre Fundgrube auch für stimmungsvolle Geschichten zum Advent. Foto: Harald Munzinger



"Schöne Geschichten und Gedichte, kleine Basteleien (Material ist vorhanden) und bereichernde Gespräche stimmen auf Weihnachten ein", macht Dorothea Hübner, Leiterin des Freiwilligenzentrums "mach mit" List auf den Besuch in schöner Runde. Bei dem kann auch die Gelegenheit genutzt werden, sich mit kostenloser Lieblingsliteratur einzudecken.

Die Advents-Treffen in der "Büchertauschböse" finden an den Dienstagen, 4 und 11. Dezember, ab 14.30 Uhr im Caritas-Haus in Neustadt (Ansbacher Straße 6) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen.

Die "Büchertauschbörse" ist dienstags von 14 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

nb