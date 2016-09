Bummeln und Geselligkeit: Das 35. Neustädter Herbstfest

NEUSTADT/AISCH - 35 Jahre "Werbegemeinschaft NEA-Aktiv" und 35. Herbstfest. Damit wird vom 23. bis 25. September in der Kreisstadt eine Erfolgsgeschichte gefeiert - mit Gästen aus der gesamten Metropolregion.

Zum letzten Mal wird Karpfenkönigin Katrin I. – hier assistiert von NEA-Aktiv-Vorsitzendem Reinhard Wendel - sie Glückskarpfen aus dem Neptunbrunnen angeln. Foto: Harald Munzinger



Denn in der hat sich das Herbstfest als ein lebendiges Schaufenster von Handel und Gewerbe in der "1A-Einkaufsstadt“ längst als ein Event etabliert, welches immer wieder Tausende Besucher nach Neustadt lockt, das sich einmal mehr als "die" Einkaufstadt im Landkreis präsentieren wird.

Die Werbegemeinschaft hat dafür mit ihren "Aktiv"-Mitgliedern alle Vorbereitungen getroffen. Sie lädt erneut zu zwei kostenlosen Open-Air-Konzerten auf den Marktplatz ein. Auf dem spielt am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr vor der Sparkasse "Ziach'o A bärenstarke Musi". Die Legende lebt, heißt es am Samstagabend ab 19 Uhr mit der Kultband "Motion-Sound". Für den Ansturm der Fans ist der gesamte Marktplatz bestuhlt.

Am Herbstfest-Sonntag unterhält die Gäste im größten Biergarten des Aischtales ab 13 Uhr die Blaskapelle Marktbergel. Und um 13 Uhr wird auf dem Marktplatz auch vom Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Reinhard Wendel, und Erstem Bürgermeister Klaus Meier das "Schaufenster der Wirtschaft" offiziell geöffnet. Von 12.30 bis 17.30 Uhr wird zum Einkaufsbummel mit Atmosphäre eingeladen.

Zwischen Jahrmarkt in der Bahnhofstraße und "Altstadtmarkt“ in der Bamberger Straße werden wieder die Pendlerströme fließen, dabei die "Automeile" wie immer einen besonderen Anziehungspunkt bilden. Abschied nehmen heißt es zum Finale von Karpfenkönigin Katrin Uano, die um 17.30 Uhr vor erneut großer Kulisse Schaulustiger zum letzten Mal in diesem Amt die Glückskarpfen mit der zweistelligen Gewinnnummer aus dem Neptunbrunnen angeln wird.

Am Neustädter Herbstfest geht es sportlich zu

Mit denen dürfen sich 300 Losbesitzer auf insgesamt 3000 Euro freuen. Vorausgesetzt, sie haben zuvor beim Einkauf in den Mitgliedsgeschäften der Werbegemeinschaft eifrig Lose gesammelt. Am Sonntag besteht dazu bis 17 Uhr "die letzte Chance". Die Gewinnnummer wird auf nea-aktiv veröffentlicht.

In der Bamberger Straße ist als weiterer Anziehungspunkt wiederum eine Sportmeile mit dem Infostand des Skiclubs, Inline Slalom, Waveboardparcour, Gleichgewichtsbrett und eventuell auch Slackline geplant. Kinder können sich in der Bamberger Straße in der Hüpfburg oder beim Bungee‐Jumping austoben. Im Schalterraum der Sparkasse erfreut sie Luftballon‐Clown "TINI", während die Eltern an Bilddokumenten von Dietrich Heber nachvollziehen können, wie "eine Stadt ihr Gesicht verändert".

Die Kunstgalerie zeigte eine Retrospektive zum 70. Geburtstag von Jürgen Schülein. In der Parkstraße lädt der Oberlin-Kindergarten zu Kaffee und Kuchen und in der Wilhelmstraße das "Wäschehaus Ströbel“ zu stündlichen Modeschauen von Dessous und Nachtwäsche ein. Die "Feuerwehr zum Anfassen“ präsentiert an einem "Tag der offenen Tür“ von13 bis 17 eine Fahrzeug- und Geräteschau und bietet alle wichtige Informationen über die größte Bürgerinitiative des Landes.

Dabei könnte sich Bayern Innenminister Herrmann über eine gut funktionierende "Kinderfeuerwehr“ informieren, die er künftig einführen möchte, "um Kinder frühzeitig für diese wichtige Aufgabe zu gewinnen“. Dass "Kinder und Jugendliche die Retter von morgen“ seien, ist bei der Neustädter Wehr keine neue Erkenntnis. Reinhard Wendel regt zum Bummel durch die gesamte Innenstadt an, da nur einige Programmpunkte aufgezeigt sind, es noch viel mehr beim Jubiläums-Herbstfest zu entdecken und vor allem auch zu genießen gibt.

Harald J. Munzinger

