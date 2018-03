Bundesbeiratstagung in Neustadts Museumslandschaft

NEUSTADT/AISCH - Der "Frankenbund" führte seine "Bundesbeiratssitzung" am historischen Tagungsort des einstigen Markgrafenschlosses in Neustadt/Aisch durch. Dabei lernten die Teilnehmer "moderne Museumsgestaltung in alten zoller‘schen Mauern" kennen.

Für die genossene Gastfreundschaft dankte der "Frankenbund"-Vorsitzende und Regierungspräsidenten von Unterfranken, Dr. Paul Beinhofer, der Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatsvereins, Carola Kabelitz, "durch die Blume". Foto: Harald Munzinger



In denen hießen Erster Bürgermeister Klaus Meier und die Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, Carola Kabelitz, die Bundesleitung mit dem Vorsitzenden und Regierungspräsidenten von Unterfranken, Dr. Paul Beinhofer, an der Spitze sowie teilweise weit angereiste Vertreter der Gruppen und dem "Frankenbund" angeschlossenen Vereine mit einem Begrüßungsfrühstück willkommen. Das Kellergewölbe sollte sich dabei als imposante Tagungskulisse erweisen und dem Karpfen- sowie Markgrafenmuseum nach eher trockener Beratungsmaterie wie Vereinsrecht und Haftpflicht großes Interesse mit viel Bewunderung gelten.

Mit der Vorstellung der Museums-Nischen-konzeption stimmte Jochen Ringer die Gäste nach den Vereinsregularien auf den mit Spannung erwarteten Bericht von dessen Leiter Dr. Erich Schneider über den Sachstand des Wandels vom Mainfränkischen Museum in Würzburg zum "Museum für Franken" ein. Zuvor führte Dr. Wolfang Mück die große Gruppe der Gäste vom Badischen Franken bis nach Thüringen durch die evangelische Stadtkirche.

Aufbereitung der Geschichte

Ihm galt die Anerkennung von Dr. Paul Beinhofer, "maßgeblich an der Aufbereitung der Geschichte Neustadts gewirkt" zu haben, die Bürgermeister Klaus Meier in groben Zügen mit der Feststellung aufzeigte, dass mit der zentralen Lage der Kreisstadt in Franken und dem Markgrafenschloss ein "hervorragender Tagungsort" gewählt worden sei. Mit der "hohenzollerischen" Vergangenheit verknüpfte er ein Jubiläumsdatum der 1318 verliehenen Stadtrechte, streifte Verheerungen von Kriegen sowie preußische und französische Herrschaften und zeigte sich als "bekennender Franke" stolz darauf, wie die Historie in der Museumslandschaft aufbereitet ist. Erfolgreiche "Nischen-Konzeption"

Das Stadtmodell stieß bei den historisch interessierten Gästen auf großes Interesse. Foto: Harald Munzinger



Dass Neustadt "historisch viel zu bieten" habe, betonte auch Carola Kabelitz mit dem Hinweis auf den Wandel vom einstigen Heimatmuseum zu einer modernen auf Nischen - Stichworte Karpfen, Markgrafen, Siebenerei – ausgerichteten Museumsgestaltung. Dass man mit dem "Aischgründer Karpfenmuseum" sehr erfolgreich in eine dieser Nischen gestoßen sei, könne man in wenigen Tagen mit dessen zehnjährigem Bestehen und seiner überregional starken Resonanz feiern. Man habe sich einen vielbeachteten Platz im Schatten des Fränkischen Freilandmuseums erkämpft und sei "gut aufgestellt", so die Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, die diesen schon über zehn Jahre leitet, als unterfränkische Migrantin Heimat in ihm gefunden hat.

Kein weiteres Bundesland nötig

Diese bietet der "Frankenbund" allen, die an fränkischer Historie und Kultur interessiert sind, betonte es dessen Vorsitzender Dr. Beinhofer, dass es sich um keinen akademischen Verein handle. Dass man auch keine separatistischen Ziele verfolge, grenzte er ihn zum "Fränkischen Bund" ab: "Wir haben schon genug Bundesländer, da ist kein weiteres Bundesland Franken nötig!" Vielmehr habe der Gründer des "Frankenbundes", der Gymnasiallehrer Dr. Peter Schneider, vor knapp 100 Jahren in einer orientierungslosen Zeit Traditionen und Kultur als Identität Franken zusammenführen und diese stärken wollen.

Ein Ziel, dem sich auch heute der "Verein für Geschichte, Kunst, Kultur in Franken" verpflichtet, Literatur, Musik, Volkskunde, Natur und Umwelt einbezieht. In der Vielfalt des Wirkens von 32 Gruppen – 20 angeschlossene und 12 eigenständige Vereine unter dem Verbandsdach - mit 7100 Mitgliedern spiegelt sich nach Feststellung des unterfränkischen Regierungspräsidenten Dr. Paul Beinhofer die Vielfältigkeit Frankens. Sie gelte es im Austausch, bei Wanderungen oder Tagungen zu pflegen, wozu auch das Treffen in Neustadt eine gute Gelegenheit bieten sollte und die Zeitschrift "Frankenland" ein Bindeglied ist.

