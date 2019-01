Bundesminister a.D. spendet für St. Gertrauds-Kirche

MdB Christian Schmidt fördert neue Kirchentüre in Obernzenn - vor 57 Minuten

OBERNZENN - Bundesminister a.D. Christian Schmidt MdB hat der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in seinem Heimatort Obernzenn eine Spende in Höhe von 5000 Euro für die Sanierung der Obernzenner St. Gertrauds-Kirche übergeben. Damit soll eine neue Eingangstüre finanziert werden.

Pfarrerin Simone Hewelt, Kirchenvorstand Georg Sturm und Vertrauensfrau Claudia Sauerhammer nahmen die Spende entgegen und dankten MdB Christian Schmidt. Foto: nk



"Wir brauchen unsere Kirche als Ort der Besinnung, an dem wir gemeinsam Gottesdienste feiern und den christlichen Glauben lebendig halten können", betonte Bundestagsabgeordneter Schmidt, der auch Landesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CSU ist, im Rahmen des Gottesdienstes. "Unsere St. Gertrauds-Kirche ist aber weit mehr. Sie ist ein Ort, der uns Halt, Kraft, oft genug auch Orientierung gibt, sei es für die vielen Kinder und Jugendlichen, die hier getauft und konfirmiert wurden, sei es für Menschen, die sich hier das Ja-Wort gaben oder die Abschied nahmen von geliebten Angehörigen. Vieles, was uns bewegt, kommt hier zur Sprache. Umso wichtiger ist es, dass die Tür nicht klemmt, sondern immer offen ist!" Deshalb müsse das Gotteshaus auch für die nachfolgenden Generationen erhalten werden. Er freue sich sehr, dass auch er seinen Beitrag dazu leisten könne, so Schmidt.

Im Sinne der Förderung der ländlichen Entwicklung habe die Landwirtschaftliche Rentenbank auf seine Initiative hin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde eine Spende in Höhe von 4.583,32 Euro zur Verfügung gestellt: "Dies entspreche meiner Vergütung aus der Verwaltungsratstätigkeit, auf die ich verzichtet habe. Ich habe diesen Betrag auf 5.000 Euro aufgestockt. Die Spende soll bevorzugt für die Renovierung der nördlichen Eingangstüren der St. Gertrauds-Kirche Verwendung finden", so der Bundestagsabgeordnete.

nb