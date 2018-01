Bürgermeister besorgt über zunehmende Verrohung

Beseitigung von Verpackungsmüll auf Kosten der Allgemeinheit - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Große Sorgen bereitet Neustadts erstem Bürgermeister Klaus Meier "die zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft". In sie bezieht er auch "das gedankenlose Wegwerfen von Verpackungsabfällen" ein.

Von beliebten Treffs für den Fastfoodverzehr zeugen die Hinterlassenschaften in der Natur, wie hier am Hutsberg. © Privat



Von beliebten Treffs für den Fastfoodverzehr zeugen die Hinterlassenschaften in der Natur, wie hier am Hutsberg. Foto: Privat



Deren Spur zieht sich durch die Stadt bis in die sie umgebende Natur. Es seien allem voran Verpackungsabfälle der "allseits bekannten Schnellimbissketten", die auf Straßen und Wegen weggeworfen würden. Auch an offenkundig beliebten Treffpunkten zum Fastfoodverzehr am Stadtrand müssten sie immer wieder "mit hohen Kosten für die Allgemeinheit beseitigt werden", ärgert es Meier. Wer ihn kenne, wisse, "wie sehr ich um das gute Erscheinungsbild unserer Stadt bemüht bin und wie sehr mich solche Verschmutzungen betroffen und wütend, manchmal auch ganz einfach ratlos machen".

Deshalb gelte sein "ganz großer Dank allen, die sich ganz selbstverständlich für die Sauberkeit in der Stadt und den Ortsteilen, beispielsweise mit der Pflege von öffentlichen Grünflächen einsetzen". In diesen Dank bezieht der Bürgermeister auch alle ein, die an den alljährlichen Aktionen "Neustadt wird putzt" beteiligten, stolz auf den im letzten Jahr "mit 344 toll motivierten überwiegend Kindern und Jugendlichen" erzielten neuen Teilnehmerrekord.

Meier besorgt die Verrohung auch in der Sprache, "die sich gravierend zum negativen verändert hat, vor allem in den sozialen Netzwerken". Ihren Gipfel erreiche "die Verrohung der Gesellschaft mit dem Fotografieren und Filmen von Schwerverletzen und Toten bei Unfällen, bis hin zu tätlichen Angriffen und grenzenloser Respektlosigkeit gegenüber der Polizei und den Rettungsdiensten". Da verstehe er die Welt nicht mehr, wusste sich der Erste Bürgermeister der Kreisstadt gleicher Empörung im großen Gästekreis des Neujahrsemfanges sicher.

nb