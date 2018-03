Bus(s)-Gottesdienst: Über eigenen Lebensweg nachdenken

NEUSTADT/AISCH - Seine beliebte Reihe der "Gottesdienste am besonderen Ort" setzte der Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) im Dekanat Neustadt/Aisch fort. Einige nutzten die Chance, sich im Bus Gedanken über den eigenen Lebensweg zu machen.

Sich das eigene Warteverhalten bewusst zu machen, bot das – in diesem Fall geplante – Warten auf den Bus Gelegenheit. Foto: privat



Bei einem "Bus(s)-Gottesdienst" sollte "die Fastenzeit einmal anders erlebt" werden. "Einen Gottesdienst im Bus feiern – geht das?" Natürlich, denn "Gott ist immer da, egal wohin du gehst", wie es in einem Lied heißt, das die Teilnehmer während des "Bus(s)-Gottesdienstes" zwischen Markt Bibart, Uffenheim und Bad Windsheim dann auch gesungen haben.

Knapp 30 Jugendliche und Erwachsene nutzten im Rahmen der Reihe "Gottesdienste an besonderen Orten" die Chance, sich bewusst Gedanken über den eigenen Lebensweg zu machen. In vielen Gemeinden gehörten Bußgottesdienste ja zum selbstverständlichen Programm während der Fastenzeit, sie würden von Jugendlichen aber nicht gern besucht, weil sie nach Feststellung von Anja Baumer-Löw ein schlechtes Image hätten.

Um erlebbar zu machen, dass es auch anders geht, lud der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Dekanat Neustadt/Aisch zusammen mit der Hauptamtlichenrunde der Seelsorger/innen im Dekanat und dem Referat für Glaubensbildung in der Region VI am 11. März zu diesem Bußgottesdienst im Bus – kurz "Bus(s)-Gottesdienst". An drei Haltestellen konnten Fahrgäste in den Bus einsteigen und wurden nach eineinhalb Stunden wieder zurück zum Ausgangspunkt gefahren.

Los ging’s, wie so oft im richtigen Leben, mit Warten. Die Jugendlichen und Erwachsenen, die den Gottesdienst mitfeiern wollten, warteten gemeinsam an der Haltestelle, wo der Bus – in diesem Fall jedoch ausnahmsweise geplant – ein paar Minuten zu spät kam. Dadurch wurde in der Praxis erlebbar, welche Möglichkeiten es gibt, mit dem Warten umzugehen. Um sich sein eigenes Warteverhalten bewusst zu machen, gab’s einen kleinen Selbsttest.

Immer wieder neue Ausblicke

Während der Fahrt gab es reichlich Gelegenheit, sich mit dem Nachbarn zu unterhalten, nachzudenken und aus dem Fenster zu schauen. Denn anders als in der Kirche, wo man immer die gleichen Wände sieht, bieten sich bei einer Busfahrt immer wieder neue, interessante Ausblicke. Dachte man beispielsweise angesichts der sich auf einem Papier kreuzenden Linien über Entscheidungen im eigenen Leben nach, fuhr der Bus gerade an verschiedenen Wegweisern vorbei und hielt an einer Kreuzung.

Die Frage, wohin der Bus nun fährt, entschied der Busfahrer. Die Frage, welche Ziele jeder Fahrgast in seinem Leben erreichen möchte, beantwortete jeder für sich persönlich. Als der Bus vom Supermarkt in Uffenheim wegfuhr, ging es natürlich ums Einkaufen und darum, wie unser Konsumverhalten die Lebens- und Arbeitsbedingungen anderer Menschen und unsere Umwelt beeinflusst. Passend dazu lief im Bus dann auch "Deine Schuld" von "Die Ärzte". Etwas verdutzt schauten die Fahrgäste an der Haltestelle "Festplatz", als sich die Bustüren öffneten und fetzige Fetenhits in voller Lautstärke erklangen. Aber auch das war voll beabsichtigt, denn bis zur nächsten Haltestelle standen die Beziehung zu Familie und Freunden im Fokus der Betrachtungen.

Spende für Waisenhaus-Fahrräder

Für die Mitfeiernden war dieser "Bus(s)-Gottesdienst" also eine gute Möglichkeit, das zu tun, was in der Fastenzeit "dran ist", aber auf moderne Weise. Außerdem haben sie durch diese kleine Auszeit nicht nur sich selbst etwas Gutes getan, sondern unterstützen auch Mädchen in Indien: An den Haltestellen wurden auf Spendenbasis Fahrkarten für die Busfahrt verkauft. Mit dem Erlös können nun zwei Fahrräder für ein Waisenhaus in Cuddalore in Südindien beschafft werden. Zusammen mit anderen Spendenpartnern sorgt der BDKJ Neustadt/Aisch dafür, dass der drei Kilometer lange Schulweg der 23 Mädchen in der Einrichtung schneller, einfacher und sicherer wird.

Der nächste "Gottesdienst am besonderen Ort" findet am 16. Juni im Weinberg bei Iphofen statt. Beginn ist um 15.30 Uhr am Parkplatz des Hallenbades in Iphofen. Nähere Infos gibt‘s kurz vorher auf der BDKJ-Homepage unter www.bdkj-nea.de.

