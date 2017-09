"Campact" demonstriert in Neustadt gegen Glyphosat

Protest mit Riesenschmetterlingen - Unterschriften aus ganz Deutschland - vor 40 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Dem Aufruf von "Campact", von Bundesagrarminister Christian Schmidt vor seinem Besuch einer "After Work Party" in Neustadt das Verbot von Glyphosat zu fordern, folgten gut 70 Demonstranten. Schmidt nahm symbolisch 495.761 Unterschriften von Bürgern in Deutschland entgegen, die eine entsprechende Resolution unterzeichnet hatten, 1,3 Millionen waren es in Europa.

Mahnender Flügelschlag für das Aussterben von Insekten und Schmetterlingen durch Pestizide. © Harald Munzinger



Mahnender Flügelschlag für das Aussterben von Insekten und Schmetterlingen durch Pestizide. Foto: Harald Munzinger



Das "Campact"-Team um Maria Lohbeck war von der stattlichen Zahl der Demonstranten überrascht, die es mit Plakaten, einem großen Transparent und riesigen Schmetterlingen ausstattete, die mahnen sollten, dass neben dem "massenhaften Bienensterben" auch einige ihrer Art vom Aussterben bedroht seien. Dafür mitverantwortlich machte die Protestaktion "Glyphosat - Totalherbizid und Kassenschlager des Chemie-Riesen Monsanto". An Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sollte als "treuer Fan des Pestizids" die Frage gerichtet sein, ob er denn nicht wisse, "wie gefährlich das Mittel ist!".

Doch auf diesen Moment mussten die Demonstranten knapp zwei Stunden bei böig kaltem Wind warten. Viel Zeit also für Maria Lohbeck "den heißen Empfang" vorzubereiten. Dabei verwies sie auf die fatalen Folgen des am meisten angewendeten Pestizids, mit dem Gift in die Böden und Lebensmittel gelangten, alle für Insekten und Schmetterlinge wichtigen Bei- und Unkräuter ausgerottet würden, wovon auch weitere Tiere nachhaltig betroffen seien. Es sei, so die "Campact"-Sprecherin "unbestritten, dass Glyphosat das Ökosystem schädigt" und mit "Gutachten belegt, dass es krebserregend" sei. Von Monsanto bezahlte Gegengutachten könnten die damit verbundenen Sorgen von Millionen Menschen nicht beschwichtigen.

Bilderstrecke zum Thema Für Glyphosat-Verbot: Demonstration in Neustadt Für ein Glyphosat-Verbot gingen in Neustadt gut 70 Demonstranten auf die Straße. Sie folgten der Aufforderung von "Campact", Agrarminister Christian Schmidt vor einer "After Work Party" zu empfangen und ihn zum Verbot des Pestizids zu bewegen.



Wenn das Pestizid ein karzinogenes Potenzial habe, müsse es europaweit verboten werden, führte Lohbeck aus und bekam die Unterstützung des Grünen Bundestagsabgeordneten Uwe Kekeritz. Er sah es als "ganz eindeutig bestätigt, dass Glyphosat krebserregend ist" und kritisierte es als "einen unerträglichen Zustand, dagegen von Großkonzernen bezahlte Studien" zu stellen. Der Umweltpolitiker ermutigte zum Protest, der auch schon mit Feldbesetzungen bei Uffenheim Erfolg gehabt habe. Dem Bauernverband dürfe man dieses Feld nicht überlassen.

Campact-Aktivistin Maria Lohbeck übergab Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt in Neustadt symbolisch knapp 500.000 Unterschriften für ein Glyphosat-Verbot. © Harald Munzinger



Campact-Aktivistin Maria Lohbeck übergab Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt in Neustadt symbolisch knapp 500.000 Unterschriften für ein Glyphosat-Verbot. Foto: Harald Munzinger



Gift systematisch vernebelt

Die Bestrebungen, die Gefahr des Giftes systematisch zu vernebeln, wurden ebenso scharf kritisiert, wie die Ignoranz gegenüber glaubwürdiger wissenschaftlicher Nachweise und den daraus resultierenden Forderungen des Glyphosatverbotes als "Diffamierung bürgerschaftlichen Engagements". Da sich Minister Schmidt, im Gegensatz zu Umweltministerin Hendrix und Wirtschaftsminister Gabriel vor der anstehenden neuerlichen Entscheidung in Brüssel "klar für eine Wiederzulassung ausspricht", sollte er "von der Aktion in seinem eigenen Wahlkreis aufgerüttelt" werden. Schließlich müsse es ihm ja gerade von der Bundestagswahl wichtig sein, zu wissen, "was seine potentiellen Wähler/innen denken".

Acht riesige, bunte Stoff-Schmetterlinge, die in der Luft die Flügel auf und ab schlagen und den Minister erinnern: "Umwelt und Gesundheit sind wichtiger als Monsantos Profite", hatte "Campact" neben den Protestplakaten im Gepäck und stimmte zum "warm up" Sprechchöre ein. So trotzte man der Kälte wacker und jagte Monsanto vom Acker oder skandierte "Natur und Mensch sagt Danke, Monsanto in die Schranke!" Gesungen und gehüpft wurde "hopp, hopp, hopp - Glyphosat Stopp" die Wartezeit überbrückt, nach der sich der Landwirtschaftsminister der friedlichen Demonstration stellte, mit der die Polizei keinerlei Probleme hatte, ihr beim zu schmalen Gehweg sogar eine Fahrspur freihielt.

Für den Richtungswandel der Ministerkollegen nach der zunächst gleichen Einschätzung hatte Schmidt nur ein fragendes Achselzucken, hielt den vorgetragenen massiven Schädigungen durch das Pestizids die Studie der wohl unverdächtigen Stiftung Warentest entgegen, die weder im Mineralwasser noch etwa in der Muttermilch Glyphosatrückstände festgestellt habe. Vom Tausendstel des gesundheitsschädlichen Wertes sei dieser im Bier noch zurückgegangen, so Schmidt, der betonte, die Sorgen der Menschen zu verstehen, aber "nicht nach einem mulmigen Gefühl, sondern nur auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnissen handeln zu können".

Bei etwaigen Evidenzen seien Konsequenzen zu ziehen, der Verdacht karzinogener Substanzen wissenschaftlich zu prüfen. Der Minister verwahrte sich gegen den Vorwurf, "jemandem zuliebe zu entscheiden", was "grundsätzlich objektiv" erfolge. Er nahm mit dem "Unterschriftenpaket" die Forderung "für EU-weite obligatorische Reduktionsziele für den Gebrauch von Pestiziden mit dem Ziel einer pestizidfreien Zukunft" entgegen.

Harald J. Munzinger