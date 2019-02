"Carsharing" in Neustadt an zwei Standorten gestartet

Alternative zum Privatauto - Bürgermeister gibt den Startschuss - vor 1 Stunde

NEUSTADT - "Carsharing" bereichert nun auch in der Kreisstadt den öffentlichen Personennahverkehr. Erster Bürgermeister Klaus Meier begrüßt das Angebot von zwei Neustädter Unternehmen, die dafür zunächst fünf Fahrzeuge an zwei Standorten bereitstellen.

Erster Bürgermeister Klaus Meier, die Unternehmerin und Stadträtin Jutta Bauereiß sowie Patrick Köstner (v. r.) stellten das Projekt "Carsharing“ am "Parkplatz Zentrum“ vor. © Harald Munzinger



Für den Autoverleih und Abschleppdienst J. Bauereiß KG stellt "Mazda Carsharing" als Partner im "Flinkster Netzwerk der Deutschen Bahn" die Ergänzung des ÖPNV sowie "eine attraktive Alternative zum Privatauto" dar, die Jutta Bauereiß am "Parkplatz Zentrum" vorstellte. Ebenso wie Patrick Köstner, vom Autohaus Köstner, das „ab dem Frühjahr unter seiner neuen Onlinemarke "autofamily.de" sein erfolgreiches Onlinevermietgeschäft um drei Carsharing-Fahrzeuge erweitert“. Dieses Pilotprojekt wird nach Auskunft von Patrick Köstner in Zusammenarbeit mit den Firmen Movio und Flinkster realisiert.

Stadt ist "ganz stolz darauf"

Die Stadt habe sich nach der Anfrage eines auswärtigen Unternehmens schon länger damit befasst, "Carsharing“ auch in Neustadt zu etablieren, ließ Bürgermeister Meier beim offiziellen Startschuss wissen. Nun freue man sich, dass es von heimischen Unternehmen in guter Partnerschaft angeboten werde und sei "ganz stolz darauf". Die Standorte am "Parkplatz Zentrum“ mit drei Fahrzeugen, sowie am "Bahnhaltepunkt Neustadt“ mit zwei Autos, seien ideal, sodass man auf eine gute Nutzung des Angebotes der Leihfahrzeuge hoffe.

Zunächst erfolgt noch ein freundlicher Hinweis auf den Missbrauch der reservierten Stellplätze, dann werde sie mit "Knöllchen" teuer. © Harald Munzinger



Für sie sind die Stellplätze mit Jahrestickets angemietet und deutlich gekennzeichnet. Dass bei der Vorstellung des Projektes am "Parkplatz Zentrum“ vor der Kulisse des Alten Markgrafenschlosses einer "fehlbelegt" war, bot die "medienwirksame" Gelegenheit, auf die momentanen "Denkzettel“ zu verweisen, die von der Kommunalen Verkehrsüberwachung unter die Scheibenwischer geklemmt werden, später die gebührenpflichtigen Verwarnungen. Bei hartnäckigen Verstößen kann auch der "Abschlepper“ kommen.

Mieten der Fahrzeuge denkbar einfach

Der "Mieten“ der Fahrzeuge ist bei beiden Anbietern einfach. Der Bedarf wird bei dem jeweiligen Unternehmen mit den persönlichen Daten über eine APP angemeldet, die ebenso überprüft werden, wie die Echtheit des Führerscheins, ehe die Kundenkarte zum Öffnen des Fahrzeuges mit einer PIN übermittelt wird. In dem befinden sich Autoschlüssel und Tankticket. Ob und an welchem Standort Fahrzeuge frei sind, kann online abgefragt werden. Das Mieten kann für kurze Zeit ebenso erfolgen, wie für Tage oder Wochen, zurückgebracht werden muss das Fahrzeug zur geplanten Frist an der Stelle, an der es übernommen wurde. Beide Unternehmen empfehlen, es vor und nach der Fahrt genau anzusehen, besser noch zu fotografieren, und eventuell festgestellte Beschädigungen umgehend zu melden. Die Reinigung wird vom Vermieter übernommen.

Die Fahrzeuge sind mit einer Blackbox ausgestattet, die unter anderem Standort, Fahrdauer, Kilometerstand und Tankinhalt erkennt, ließ Jutta Bauereiß bei der Präsentation des "Carsharings“ an östlichen Ende des "Parkplatzes Zentrums“ mit den dort gut einsehbaren Stellplätzen wissen. Bei ihrem Unternehmen ist das "nachhaltige und mit dem Connected Car Award 2018 ausgezeichnete Mobilitätsangebot“, seit Oktober letzten Jahres am Firmenstandort im "Gewerbegebiet Kleinerlbach“ verfügbar. Die Nutzung des stationsbasierten Carsharing-Angebots erfolge, so Bauerreiß, "vollständig über die Mazda Carsharing App oder die Flinkster App der Deutschen Bahn“. Zur Verfügung steht ein voll ausgestattetes Crossover-SUV Mazda CX-3 inklusive Navi.

Um die Fahrzeuge an attraktiven Standorten für die Kunden bereitstellen zu können, hat die Firma Bauereiß am "Parkplatz Zentrum“ und Haltepunkt "Neustadt Mitte" Stellplätze angemietet, die mit dem Hinweisschild "Carsharing-Parkplätze" gekennzeichnet sind. ausgestattet. Dies gilt auch für die Fahrzeuge des Autohauses Köstner, dem nach Auskunft von Geschäftsführer Patrick Köstner nun mit seinen starken Partnern "zum Start eine nutzerfreundliche Registrierungsplattform, die benötigte Hardware und mit Flinkster, dem Carsharing Netzwerk der Deutschen Bahn, auch ein großer potentieller Kundenkreis, mit bereits 300.000 registrierten Nutzern, zur Verfügung steht.“

Umweltschonende Mobilität

Durch die Stationierung der Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des "Bahnhofs Mitte" und zweier Bushaltestellen, möchte Köstner die kostenbewusste und umweltschonende Mobilität im Landkreis sinnvoll ergänzen. "Unsere Zielgruppe ist breit gestreut: Touristen und Geschäftsreisenden, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, junge Berufsschüler, einkommensschwache Familien und umweltbewusste Mitbürger werden unser Angebot sinnvoll nutzen können" so Patrick Köstner. Auch ortsansässige Unternehmen und Behörden sollen zukünftig, bei zusätzlichem Mobilitätsbedarf, auf die Fahrzeuge des Neustädter Autohauses zugreifen können. Und das rund um die Uhr.

Nach der Registrierung über das Online-Portal www.movio-carsharing.de bekommt man eine Kundenkarte, die entweder per Post zugesendet wird oder beim Autohaus zur Abholung bereitliegt. Online kann man sehen, welches Fahrzeug frei ist und es buchen. Die Freischaltung am Auto und Bezahlung erfolgt mit der Karte über das Autohaus. So kostet beispielsweise eine Tour vom "Bahnhof Mitte" nach Dachsbach für zwei Stunden rund 14 Euro. In diesem Preis ist sowohl Benzin als auch Versicherung enthalten. Nach jeder Tour stellt man den Wagen einfach wieder am Anfangsstandort ab.

Mit der Aufnahme als Mitglied im "Bundesverband CarSharing" e.V. Anfang Februar, konnte sich das Autohaus weitere professionelle Unterstützung für dieses Projekt sichern. Patrick Köstner: "Somit steht einem erfolgreichen Start im Frühjahr diesen Jahres nichts im Wege". Begleitet für beide Neustädter Unternehmen von den besten Wünschen von Bürgermeister Klaus Meier für den Erfolg des nachhaltigen Projektes "Carsharing“.

Harald Munzinger