"Choralle" in Neustadt: Nur noch wenige Restkarten

Für Luther-Pop-Oratorium noch rund 100 Plätze frei - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Während das "Luthermusical" von "Choralle" am 3. Dezember im Bad Windsheimer KKC seit Ende Juni ausverkauft ist, gibt es in der Neustädter Markgrafenhalle noch die Gelegenheit, "das absolute Highlight der über 20-jährigen Chorgeschichte" mitzuerleben.

Das ist das Plakat für das Luther-Oratorium von "Choralle". © Choralle



Dort wird das Pop-Oratorium von Dieter Falk (Komponist, Produzent) und Michael Kunze (Librettist) zum Luther-Gedenkjahr am 2. Dezember aufgeführt. Dafür stehen nach Auskunft von Chorleiter Dieter Weidemann – entgegen anderslautender Informationen - noch rund 100 Karten zur Verfügung. Diese können über alle Sparkassen-Filialen im Landkreis oder direkt über "Choralle" bezogen werden (Kartenauskunft 09841/2677).

"Choralle"-Mitglieder waren mit Dieter Weidemann schon bei der spektakulären Aufführung des Pop-Oratoriums mit 2100 Sängerinnen und Sängern, einem Symphonieorchester sowie einer Rockband in der Münchner Olympiahalle beteiligt (nn-online berichtete). Inzwischen haben über 150.000 begeisterte Besucher das Luthermusical in zehn deutschen Großstädten mit "überaus positiver" Medienresonanz gesehen.

Im "kleineren Format" studiert es "Choralle" mit viel Empathie ein, um mit dem Musical die Besucher "auf einzigartige Weise tief in die Geschichte der Reformation mit hineinzunehmen", wie dies für Dr. Margit Käßmann, Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017 und dessen Schirmherrin mit dem Pop-Oratorium geschieht. Der EKF-Ratsvorsitzende Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, findet es "toll, dass auf diese Weise das, was Luther wichtig war, nicht nur in den Kopf, sondern auch ins Herz kommt."

hjm