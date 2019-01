Christbaum ade: Sammelaktion in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Es ist Zeit dem treuen Begleiter während der Weihnachtszeit Lebewohl zu sagen. Die Christbäume der Region haben ausgedient und wollen aus den Haushalten entfernt werden. In Neustadt kümmert sich die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr auch 2019 wieder um die Entsorgung der nadelnden Christbäume.

Am 12. Januar rückt die Neustädter Jugendwehr wieder zum Christbaumsammeln aus. Foto: privat



"Wohin mit den ausrangierten Christbäumen?" In Neustadt stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht, wenn nach Drei König die Kerzen erlöschen und der Christbaumschmuck wieder weggeräumt wird. Denn Die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr bietet wie schon in den Vorjahren auch dieses Jahr ihren „Christbaum-Abhol-Service“. Eine sehr sinnvolle Alternative zu den Grüngutcontainern, denn die ausgedienten Christbäume werden zum Heizkraftwerk des Schulzentrums in der Comeniusstraße gebracht, dort gehäckselt und dann als Brennstoff für warme Klassenzimmer verwendet.

Die vollständig entleerten Weihnachtsbäume können die Bürger der Kreisstadt am Samstag, 12. Januar, von 9 bis 15 Uhr für einen geringen Unkostenbeitrag direkt an ihrer Haustür abholen lassen. Daran interessierte Haushalte können ihren Abholauftrag unter anderem per Telefax 09161/4725, telefonisch 09161/886136 oder per E-Mail unter christbaum@florian-neustadt.de anmelden.

Handzettel mit den wichtigsten Informationen liegen in vielen Geschäften aus, zusätzlich besteht die Möglichkeit der Information im Internet unter www.florian-neustadt.de oder www.facebook.com/FreiwilligeFeuerwehrStadtNeustadtADAisch. Der kleine Unkostenbeitrag kommt der Jugendarbeit der Feuerwehr zugute.

nb