Christkind lässt Neustadt leuchten

Auftakt der weihnachtlichen Illumination im stimmungsvollen Rahmen - vor 0 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Im vorweihnachtlichen Lichterglanz wird Christkind Anna Frühwald die Kreisstadt erstrahlen lassen. Dazu lädt die Neustädter Werbegemeinschaft am 1. Dezember ab 16.45 Uhr auf Marktplatz ein.

Mit seinem großen Gabenkorb ist das Christkind stets dicht umlagert. © Harald Munzinger



Mit seinem großen Gabenkorb ist das Christkind stets dicht umlagert. Foto: Harald Munzinger



Besser konnte die Vorbereitung auf den offiziellen Start der Weihnachtsbeleuchtung nicht, der zum fünften Mal mit einem stimmungsvollen Event verbunden sein wird. Flockenwirbel hat die Dächer "termingerecht weiß eingedeckt", was die Marktplatzkulisse noch romantischert wirken lässt. Punkt 17 Uhr wird das Christkind mit seinem Zauberwort "Neustadt erleuchte" Abertausend "Kerzen" der Girlanden an und über den Straßen der Kreisstadt erstrahlen lassen.

Kinder des "Louise-Scheppler-Kindergartens" und der „Gesangverein Frohsinn” umrahmen den magischen Moment mit weihnachtlichen Lieder, der Elternbeirat des "Louise‐Scheppler-Kindergartens" lädt zu Glühwein, Tee und Würstchen ein und das Christkind sorgt beim Fototermin mit den Kinder am Weihnachtsbriefkasten in den Rathaus-Arkaden für das "nachhaltige Erlebnis".

Christkind Anna Frühwald hat in den nächsten Wochen viel zu tun. An allen Advents­Samstagen ist es vormittags von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Altstadt unterwegs, um an die Kinder Süßigkeiten zu verteilen. Die Erwachsenen können sich wieder darüber freuen, dass an den Advents-Wochenenden das Parken in der gesamten Innenstadt kostenlos ist.

Mit Gabenkorb auf dem Weihnachtsmarkt

Am Freitag, 8. Dezember, eröffnet das Christkind mit Erstem Bürgermeister Klaus Meier und dem "NEA-Aktiv"-Vorsitzenden Reinhard Wendel um 16.30 Uhr den großen Neustädter Weihnachtsmarkt und wird bis Sonntag, 10. Dezember immer wieder vom Marktplatz über den Kirchplatz bis in den Schlosshof "mit seinem prall gefüllten Korb unterwegs sein, und viele süße Überraschungen für die Kleinen bereithalten", wie es das städtische Kulturamt "verrät".

Dieses führt die Regie für den Markt mit seinem vielfältigen Angeboten von Vereinen und Verbänden, Schulen und Kindergärten sowie Künstlern aus der Region und verlockend duftenden Genüssen. Er wird am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein. Chöre und Musikgruppen Kapellen sorgen wiederum für ein ansprechendes Rahmenprogramm, in dem auch eine Pferdekutsche am Samstag und Sonntag ihre Runden durch dir romantische Altstadt drehen, die große Krippenausstellung in der Rathaus-Ehrenhalle sowie die Museen im "Alten Schloss" mit Druck- und Drechselstube sowie Modellbahnwelt oder Bücher- und Schallplattenmarkt ebenso besondere Anziehungspunkte sein werden, wie die Neustädter Krippenlandschaft in der katholischen Pfarrkirche.

In der evangelischen Stadtkirche findet zum Beginn (Freitag, 17 Uhr) eine Andacht mit Pfarrerin Christiane Schäfer, zum Abschluss (Sonntag, 17 Uhr) das schon traditionelle "Festliche Konzert für Bläser und Orgel" statt. Zu einer öffentlichen Probe des Posaunenchores wird am Samstag um 14 Uhr, zu einem "offenen Singen zum zweiten Advent" um 17 Uhr in die Stadtkirche eingeladen.

Weihnachtsverlosung

Für eine vorzeitige Bescherung sorgt Christkind Anna Frühwald am Samstag, 16. Dezember, mit der Ziehung der Gewinner der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft. Deren Mitglieder haben 100 Geschenke gespendet. Wer sich eine Gewinnchance eröffnen will, muss seine Losabschnitte bis 15. Dezember in den "NEA-Aktiv"-Briefkasten am Rathaus stecken. Teilnahmekarten gibt es in den der Werbegemeinschaft angeschlossenen Geschäften. Im Terminkalender des Neustädter Christkindes stehen auch ein Besuch beim Seniorennachmittag der Stadt und viel Arbeit in der himmlischen Schreibstube. Schließlich wird jeder Wunschzettel in seinem Briefkasten beantwortet.

Viele Märkte zu ersten Advent

Am ersten Adventswochenende finden Adventsmärkte im Sportcenter von Gutenstetten und in Kästel (mit Erlösen für kranke Kinder) in Emskirchen, Markt Taschendorf, Markt Bibart, auf dem Klosterhof von Münchsteinach und Trautskirchen (jeweils 3. Dezember), in Oberscheinfeld rund um den Kirchplatz (2. Dezember) sowie im "Alten Schloss" von Sugenheim (2. und 3. Dezember) statt. In Bad Windsheim wurde der "Reichsstädtische Weihnachtsmarkt" eröffnet, der auf dem Marktplatz bis 23. Dezember dauert, und Neuhof lädt am Freitag, 1. Dezember zum Adventsbasar der Kirchengemeinde vor dem Gemeindehaus ein. Ebenfalls am 1. Dezember lädt die Lebenshilfe zu ihrem Weihnachtmarkt in die Lenkersheimer Werkstätten ein.

Harald J. Munzinger