"Circus Krone" in Neustadt: Bereit für die große Show

Kostenlose Tierschau als Willkommensgruß vor der Premiere - vor 55 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Für eine knappe Woche hat die Kreisstadt einen Ortsteil mehr. „Circus Krone“ heißt er und beherbergt neben international renommierten Artisten sowie viel technischem Personal etwa 400 Menschen in der „Wagenburg“ um ein hochaufragendes Zelt und mehr als 220 Tiere in großen Stallungen und Gehegen.

Für die Wappentiere des „Circus Krone“, sechs afrikanische und indische Elefanten, ist ein 48 mal 16 Meter großes Stallzelt mit Freigehege aufgestellt worden. © Harald Munzinger



Für die Wappentiere des „Circus Krone“, sechs afrikanische und indische Elefanten, ist ein 48 mal 16 Meter großes Stallzelt mit Freigehege aufgestellt worden. Foto: Harald Munzinger



Europas größter Zirkus ist vom letzten Gastspielort Landsberg im Süden Bayerns zum Auftakt seiner Frankentour nach Neustadt gekommen, gastiert vom 9. bis 12. September mit seinem Jubiläumsprogramm „Evolution“ auf dem Festplatz. Bis die „rollende Arche Noah Krone" am Freitag, 9. September, um 15.30 Uhr zur „großen Premiere“ spielbereit ist, war „Generalstabarbeit“ beim Aufbau des „größten reisenden Circuszeltes der Welt“ mit fast 4.000 Sitzplätzen und den Stallungen zu leisten, wie dies Pressesprecherin Dr. Susanne Matzenau beim „online“-Besuch schildert. Da waren Küche, Schule, Feuerwehr, die eigene Stromversorgung, Büros und Werkstätten aller Art zu etablieren und die 330 Wohn-, Pack-und Gerätewagen zu platzieren.

Mit eingespielten Abläufen realisiert sich das für den Außenstehenden wie im Zeitraffer, scheinen die Tiere in ihren Stallungen und Gehegen von der Reise unbeeindruckt, dösen die Löwen im Schatten, vertritt sich der 42-Jahre alte Nashornbulle Tsavo gemächlich die Beine und posiert ebenso für die Kamera wie Seelöwe Joe nach seinen Tauchgängen in 100.000 Litern Neustädter „Badewasser“, während sich Kollege Chico unter dem Sonnensegel räkelt.

Bin ich nicht ein toller Kerl? Seelöwe Joe posiert zwischen seinen Tauchgängen für die Kamera, während Chico sich unter dem Sonnensegel räkelt. © Harald Munzinger



Bin ich nicht ein toller Kerl? Seelöwe Joe posiert zwischen seinen Tauchgängen für die Kamera, während Chico sich unter dem Sonnensegel räkelt. Foto: Harald Munzinger



Ganz entspannt auch das Ehepaar Duss, das mit den Seelöwen und Hund Mailo seit sechs Jahren mit dem „Circus Krone“ unterwegs und mit dem Film „Hallo Robby“ weltweit bekannt geworden ist. Neugierig schauen sechs farbenprächtige Aras, sechs Minipapageien und Kakadu „Jimmy“ zum Seelöwenpool herüber, mit denen Alessio Fochesato „eine Revue exotischer Flug-, Flatter und Kletterkünste“ präsentieren, Kinder und eine junge Dame aus dem Publikum einbeziehen wird, die von Ara „Tropico" eine Rose erhält. Vielleicht gibt‘s auch noch ein „Happy Birthday“ im Arasound.

Dr. Matzenau kündigt ein „Feuerwerk aus klassischer Circuskunst und moderner Show mit 54 Artisten aus 14 Nationen“ an, in der der weiße Löwe „Baluga“ zwar sicher ein ganz besonderer Star ist, aber ebenso das „Exoten-Tableau“, die Elefantenparade, Jana-Mandana Krones Pferdedressur oder die „größte Raubtierschau der Welt“ von Martin Lacey Jr. die Besucher in ihren Bann ziehen werden. Dazu kommen Ballett, Artistik und der atemberaubende Stunt von Crazy Wilson mit seinem fliegenden Motorrad.

Raubtiere fressen nur Fleisch aus Bad Windsheim

Die Clowns nicht zu vergessen, die sicher auch in Neustadt begeistern werden, wenn „Ringmaster“ Nikolai Towarich zur großen Circus-Illusion in der Manage die 120 Scheinwerfer erstrahlen lassen wird, die von einem Aggregat gespeist werden, dass nach Schilderung von Pressesprecherin Dr. Susanne Matzenau eine Kleinstadt versorgen könnte. In großen Mengen wird für die Tiere Wasser und ebenso reichlich Futter benötigt, wobei man qualitativ höchste Ansprüche stelle. Dass diese beim Fleisch für die Raubtiere ausschließlich eine Bad Windsheimer Metzgerei erfüllt, schafft einen lokalen Bezug zum Zirkusgastspiel, das heute um 15.30 Uhr seine „große Premiere“ hat.

Prächtige Aras werden mit Kakadu „Jimmy“ und Minipapageien und „eine Revue exotischer Flug-, Flatter und Kletterkünste“ bieten. © Harald Munzinger



Prächtige Aras werden mit Kakadu „Jimmy“ und Minipapageien und „eine Revue exotischer Flug-, Flatter und Kletterkünste“ bieten. Foto: Harald Munzinger



Schon eine halbe Stunde davor können Kinder die Zirkusluft schnuppern, sich schminken lassen und ihre Talent als Jongleure testen. Zur Tierschau lädt der „Circus Krone“ als „Willkommensgruß“ am Premierentag (9. 9.) von 10 bis 13 Uhr kostenlos ein. Sonst ist der Krone-Zoo täglich ab 10 Uhr geöffnet, verbunden mit der Einladung „vorbeizuschauen und sich von der bekannt guten Tierhaltung des Circus Krone zu überzeugen“. Erwachsene zahlen fünf, Kinder drei Euro. Weitere Vorstellungen sind am Samstag um 15.30 und 20 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr sowie am letzten Gastspieltag (Montag, 12. September) nur 15.30 Uhr mit einer Abschiedsgala.

Wer die Zirkuskapelle mit den leicht schrägen Tönen vermisst, wird durch Musikeinspielungen entschädigt, bei denen Christel Sembach-Krone nach Auskunft von Dr. Susanne Matzenau größten Wert auf höchste Qualität legt (wie beim gesamten Zirkusmanagement) also namhafte Orchester für die Show musizierten, die ein Percussionist live begleitet.

Harald J. Munzinger