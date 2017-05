CSU-Abgeordnete: "Bürokratieabbau ist Gratwanderung"

Walter Nussel und Hans Herold über die "Geißel des 21. Jahrhunderts" - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Knapp hundert Tage im Amt und schon viel unterwegs: Walter Nussel, der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Bürokratieabbau, hat sich fest vorgenommen, für unnötig erachtete Vorgaben und Standards zu reduzieren und immer wieder neue derartige Überlegungen von vorne herein zu verhindern.

Diskutierten mit Kommunalpolitikern und weiteren Interessenten im "Scharfen Eck" in Neustadt: CSU-Kreistagsfraktionsvorsitzender Dieter Hummel, MdL Walter Nussel, MU-Kreisvorsitzender Gerd Scheuenstuhl, KPV-Kreisvorsitzender Matthias Helm und Stimmkreisabgeordneter Hans Herold (von links). © Peter Müller



Bei einer Gemeinschaftsveranstaltung von CSU, Mittelstands-Union (MU) und Kommunalpolitischer Vereinigung (KPV) im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim wurde deutlich: Während die einen die Bürokratie als "Geißel des 21. Jahrhunderts" bezeichnen, ist für andere vieles unabdingbar, schon um Klarheit bei Rechtsstreitigkeiten zu haben.

Eine Gratwanderung, die es gemeinsam zu gehen gilt, so Walter Nussel, aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt stammender Stimmkreisabgeordneter im Bayerischen Landtag. CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Hans Herold: "Wir haben halt eine Gesellschaft, wo viele alles tausendprozentig geregelt haben wollen und relativ schnell nach dem Staatsanwalt rufen". Es sei Aufgabe der Politik, den richtigen Mittelweg zwischen Notwendigem und dem Ausnutzen von Ermessensspielräumen zu finden. Und wenn es dabei Probleme gibt, so müssten Politiker aber auch den Mut haben, sich vor ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden zu stellen, meinte Landrat Helmut Weiß mit Verweis darauf, dass eben der Ruf nach "Schuldigen" sehr schnell komme, wenn eine großzügige Auslegung der Vorgaben zum Streit führten.

Öffentlicher Dienst leistet gute Arbeit

Weiß dankte dem Öffentlichen Dienst für die nicht immer einfache Arbeit und auch die Diskussion hatte zum Inhalt, dass ein funktionierender Öffentlicher Dienst für ein geordnetes Zusammenleben unverzichtbar ist. Hans Herold: "Das ist auch ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität in Bayern". Walter Nussel sprach von gut ausgebildeten Behördenmitarbeitern, die ja nicht anders könnten, als politische Vorgaben umzusetzen. Unabhängig davon haben nach seinem Empfinden viele Menschen das Gefühl, von der Gesamtheit dessen, was Gesetze, Behörden und Verbände an Vorgaben zusammentragen, überfordert zu sein.

Walter Nussel vertrat die Auffassung, dass vieles einzeln betrachtet richtig und wichtig sei, von Vorgaben bei Baumaßnahmen bis hin zum Datenschutz. "Staat und Bürger müssen aber handlungsfähig bleiben", und deshalb müssten Vorschriften auch in ihrer Summe betrachtet werden. In der Diskussion wurde von Fällen berichtet, wo verschiedene staatliche und kommunale Vorgaben sich widersprächen und so ganze Projekte blockierten. Nussel warnte in diesem Zusammenhang auch vor einer "Gutachteritis": In Fällen von Uneinigkeit würden nicht selten eine Reihe von Gutachten und Gegengutachten eingeholt und müssten Gerichtsentscheidungen abgewartet werden, was alles nicht nur viel Geld koste, sondern ganze Projekte massiv behindere.

Belastungen auch für die Kommunen

Die "Gutachteritis" beträfe auch die Landkreise, Städte und Gemeinden, so Diskussionsbeiträge. Es dauere oft viele Jahre, bis zum Beispiel ein Neubaugebiet entstehen könne, weil "viel zu viele so genannte 'Träger Öffentlicher Belange' anzuhören seien, wo sich nicht selten mehrere staatliche Stellen mit dem gleichen Thema beschäftigten. Dabei wurden die 'Regionalen Planungsverbände' insofern für entbehrlich gehalten, weil sie „nicht selten die Kommunen in ihrer Selbstverwaltung und Eigenständigkeit beschneiden und sich mindestens drei weitere Behörden mit der Regionalplanung befassen".

Viele Beispiele überzogener Vorgaben kamen in der Diskussion zur Sprache, von der Landwirtschaft, wo "manches einer Enteignung gleichkommt" über die Gastronomie bis hin zum Ehrenamt; angesichts der Fülle von Vorkehrungen und Anträgen, die zum Beispiel bei Veranstaltungen zu treffen und zu stellen seien, sei es auch immer schwieriger, ehrenamtliche Verantwortungsträger zu finden, die "für ihre viele Arbeit im Zweifel auch noch den Kopf hinhalten müssen".

Der Beauftragte für Bürokratieabbau plädierte dafür, bei allem ein gesundes Maß zu finden, welches unterschiedliche Interessen möglichst unter einen Hut bringt. Und es ist nicht die Europäische Union allein, die immer wieder mit neuen Vorgaben von sich reden macht. "Wir wollen uns nicht hinter der EU verstecken", so Nussel, denn es komme auch vor, dass Bund und Länder zur Verschärfung beitragen. Insgesamt müsse sich jeder selbst an die Nase fassen, wenn es heißt: "Weshalb ist das nicht geregelt?", so die beiden Kreisvorsitzenden von Mittelstands-Union und Kommunalpolitischer Vereinigung, Gerd Scheuenstuhl und Matthias Helm.

pmw