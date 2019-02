"Dalberg Trio" zum Saisonauftakt

NEUSTADT/AISCH - Nach dem musikalischen Feuerwerk beim großen Neujahrskonzert eröffnet der Förderkreis "pro musica" das Konzertjahr 2019 mit dem "Dalberg Trio". Christine Lindermeier, Johannes Plewa und Wolfgang Nüßlein bieten am Sonntag, 17. Februar, "Musik für Klavier, Violine und Violoncello" dar.

Eröffnet die "pro musica"-Saison 2019 in der Rathaus-Ehrenhalle: Das "Dalberg Trio" © privat



Die Künstler präsentieren in der Rathaus-Ehrenhalle "Variationen über ein slowakisches Thema" von Bohuslav Martinù sowie von Johannes Brahms die Sonaten in F-Dur (op. 99), in A-Dur (op. 100) sowie das Klaviertrio in cmoll (op. 101). Alle drei Werke komponierte Johannes Brahms in seinem schöpferischen "Kammermusiksommer" im Jahr 1886 am Thuner See in der Schweiz.

Mit dem Auftritt des "Dalberg Trios" spannt "pro musica" in zweierlei Hinsicht einen Bogen. Zum einen gastierten die drei Musiker bereits 2014 in Neustadt. Zum anderen tritt mit der Pianistin Christine Lindermeier eine Künstlerin auf, die in der Region aufwuchs. Sie studierte Klavier, Violine und Korrepetition in Paris, ihre Magisterprüfung als Klavierpädagogin legte sie mit Auszeichnung ab. Die Pianistin unterrichtet an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik in Regensburg und am Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen.

Johannes Plewa, erster Konzertmeister für Violine des Philharmonischen Orchesters Regensburg, ist national und international unterwegs. Er arbeitete mit berühmten Dirigenten, wie Herbert von Karajan, C.M. Giulini und Kurt Masur. Wolfgang Nüßlein war unter anderem Stipendiat bei Harvey Shapiro in New York, dessen Assistent er später wurde. Als Solocellist ist er beim Bayerischen Kammerorchester und dem Concerto Bamberg tätig. Der Künstler ist Dozent an der Würzburger Musikhochschule und an der Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 17. Februar, um 17 Uhr, Einlass in die Rathaus-Ehrenhalle ist ab 16 Uhr. Der Vorverkauf der Karten (Eintritt14 Euro/ermäßigt 11 Euro für Mitglieder, Jugendliche und Schwerbehinderte) erfolgt in den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt.

