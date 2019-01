„Dankbar rückwärts, mutig vorwärts“

Caritas-Freiwilligenzentrum vermittelte 150 freiwillige Helfer - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Von der „BücherTauschBörse“ bis zum „Wunschsternebaum“ blickt das Caritas-Freiwilligenzentrum auf ein aktives Jahr 2018 und hat sich auch für das neue wieder viel vorgenommen. „Dankbar rückwärts und mutig vorwärts“ lautet denn auch sein Motto für 2019!

Dorothea Hübner verbindet mit der Erfolgsbilanz des Freiwilligenzentrums den Dank an alle, die in vielfältigen Bereichen für diese sorgten. © Harald Munzinger



Dorothea Hübner verbindet mit der Erfolgsbilanz des Freiwilligenzentrums den Dank an alle, die in vielfältigen Bereichen für diese sorgten. Foto: Harald Munzinger



Alle Projekte seien erfolgreich weitergelaufen, zieht dessen Leiterin Dorothea Hübner schließt einen „Streifzug durch das Jahr 2018“ mit einem zufriedenen Fazit. So hatte das Freiwillige Schuljahr sein 15-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Neustädter Schlosshof feiern können und wer bei diversen Veranstaltungen in Stadt und Kreis präsent. Mit der Integrationslotsenstelle konnten die Flüchtlingshilfe unterstützt und mit einer weiteren Koordinierungsstelle Integrations-Partnerschaften gefördert werden. Beim Aufbau von Nachbarschaftshilfen werden die Kommunen unterstützt, Verantwortliche und Helfer qualifiziert.

In ihren fünften Jahr verwandelten zwei „KleiderTauschPartys“ mit großer Resonanz das Caritashaus wieder in ein „wahres Kleidungshaus“ und fleißig unterwegs war das „Mobile Seniorenkino“. Neue Leihomas konnten gewonnen werden, weitere Leihgroßeltern sind stets willkommen, auf die mehr als zehn Familien sehnlichst warten. Dass die Spenden gut erhaltener Bücher „ungebremst“ sind, freut man sich bei der „Büchertauschbörse“, die inzwischen mehr als 20 Auslegestellen mit kostenlosem Lesematerial bedient und mit einem zehnköpfigen ehrenamtlichem Team Veranstaltungen von kreativen Adventsstündchen bis zur Vollmondlesung im Ferienprogramm organisiert.

Gefeiert und geerntet

Im „Interkulturellen NeuStadtGarten“ wurde gefeiert und trotz Trockenheit gut geerntet, der „WunschSterneBaum“ wuchs mit über 450 erfüllten Wünschen in eine neue Rekordhöhe und bei dem seit 2015 bestehenden „Reparatur-Café“ wurden inzwischen 1790 ehrenamtliche Stunden damit verbracht, Defektes wieder flott zu machen. Mit 60 Reparaturen wurde im Oktober im Neustädter „Jugendtreff Lazarett“ der bisherige Höchststand notiert. Mit dem von Harry Graeber initiierten „Lebenskoffer“ ging es durch den gesamten Landkreis. Das Projekt wurde beim Innovationswettbewerb der bagfa „Vorhang auf“ mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Die Bücherleine stößt immer wieder auf großes Interesse. Zudem bietet die „BücherTauschBörse“ an über 20 Auslegestellen kostenlosen Lesestoff. © Harald Munzinger



Die Bücherleine stößt immer wieder auf großes Interesse. Zudem bietet die „BücherTauschBörse“ an über 20 Auslegestellen kostenlosen Lesestoff. Foto: Harald Munzinger



2018 seien Freiwilligenzentrum etwa 150 freiwillige Helfer beraten und landkreisweit vermittelt worden, wozu noch 300 Jugendliche im Freiwilligen Sozialen Schuljahr gekommen seien, zieht Dorothea Hübner eine beeindruckende Bilanz. Die Kosten von Freiwilligenzentrum, Freiwilliges Soziales Schuljahr und „über Zaun und Grenze“ beliefen sich auf insgesamt 117.100 Euro, wovon 45.000 an Eigenmitteln aufgebracht werden mussten. Die Agentur hatte 22.660 Euro „zugeschossen“, die „engagierte Stadt“ 39.000 und der Förderverein 3000 Euro. An dessen Spitze wurde Bettina von Grafenstein gewählt.

Schulungen, Vorträge, Workshops

Das Freiwilligenzentrum war das Jahr über häufig mit seinem bunten Regenschirm am Infostand unterwegs, führte unter anderem eine Schulung zum Ersthelferleitfaden durch, der allen kostenlos zur Verfügung, die mit Geflüchteten arbeiten und ihnen die Eingliederung in unseren Alltag erleichtern wollen. Zudem fand die Ausbildung zum „seniorTrainer“ durch die Seniorenakademie Bayern statt und wurden zwei Projekte unter dem Titel „Sprache schafft Chancen“ und mehrere Vortragsveranstaltungen und diverse Workshops durchgeführt.

Mit dem „Tag der Offenen Gesellschaft“ startete das Freiwilligenzentrum landkreisweit den Aufruf zum gemeinsamen Spazierengehen „Frankens Mehrregion läuft für mehr Integration“. Mehr als 700.000 gemeinsame Schritte waren ein stolzes Ergebnis. Beim Danke-Nachmittag für alle Ehrenamtlichen brachte die Schauspielerin Loes Snijders mit dem Stück „Frau Sonntag“ zum Ausdruck, wie wichtig Begegnungen im Alltag durch Menschen mit Herz und Verstand sind. Dass viele Menschen erneut wieder viel Zeit, Ideen und ihr Talent im Freiwilligenzentrum eingebracht und dadurch die Umsetzung der Projekte ermöglicht hatten, stattet Dorothea Hübner den Dank des Freiwilligenzentrums ab.

Immer für neue Ideen offen

Aktuell ist man dort in den Planungen für interessante Vorträge, Workshops, Schulungen und Veranstaltungen in diesem Jahr. In dem werden auch wieder Aktionen der einzelnen Projekte des Freiwilligenzentrums stattfinden. Wer nach einem „sinnvollen Zeitgeschenk“ suche, könne sich individuell und unverbindlich beraten lassen. Offen ist man im Freiwilligenzentrum auch stets für neue Ideen. „So entstehen neue Projekte von Bürgern für Bürger“, so Hübner, die betont: „Das Freiwilligenzentrum will Bürgerschaftliches Engagement in seiner Vielseitigkeit im Landkreis weiter stärken“. Deshalb danke man allen Politikern, den Bürgermeistern mit ihren Gemeinde- und Stadträten, die diese Arbeit schätzten und deren Ziel ideell wie finanziell unterstützten.

„Pillen für die Seele“

Aktuell steht der Vortrag „Psychopharmaka – Pillen für die Seele“ mit den Referenten Albrecht Kirchner-Zeitz (Arzt auf dem Gebiet der Psychiatrie) und Dr. Katrin Kurzbuch (Diplom-Psychologin, Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Diakonie Neustadt/Aisch) auf dem Programm. Er findet am Mittwoch, 27. Februar, von 16 bis 18 Uhr im Freiwilligenzentrum „mach mit!“ der Caritas in Neustadt ( Ansbacher Straße 6) statt. Dabei geht es um Fragen um Wirkung und Notwendigkeit von Psychopharmaka, die Gefahr von Abhängigkeit und alternative beziehungsweise zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Anmeldungen sind bis zum 22. Februar an Agatha Ludwig, Koordinatorin der Nachbarschaftshilfen im Freiwilligenzentrum, Telefon 09161/8889-36 oder ueberzaunundgrenze@caritas-nea.de zu richten.