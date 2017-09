Das Neustädter "Anruf-Sammel-Taxi" kommt gut an

Rasant zunehmende Anforderungen: 5000. Fahrgast beglückwünscht - vor 51 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Das "Anruf-Sammel-Taxi" gibt kräftig Gas. Dem 5000. Fahrgast wurde vor dem Neustädter Rathaus ein "großer Bahnhof" bereitet, Marianne Ketzer von Erstem Bürgermeister Klaus Meier mit seinen Allianzkollegen beglückwünscht. Als "eine gute Einrichtung" weiß sie das "AST"-Angebot etwa auf Fahrten ins Krankenhaus zu schätzen.

Erster Bürgermeister Klaus Meier überraschte mit seinen Kollegen Robert Christensen, Wolfgang Schmidt, Gerhard Eichner und Christian von Dobschütz sowie Busunternehmer Klaus Hufnagel (v. l.) Marianne Ketzer als 5000."AST"-Fahrgast mit einem Präsent. © Harald Munzinger



Ein zufriedenes Urteil, das Busunternehmer Klaus Hufnagel ebenso häufig hört, wie die Bürgermeister aus Neustadt, Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten und Ipsheim, die von "ausschließlich positiven Rückmeldungen“ und „besten Erfahrungen der Fahrgäste" berichten.

Diese multiplizieren sich offenbar rasch, was zur verstärkten Nachfrage führt, das "Anruf-Sammel-Taxi" (fast schon) zum Selbstläufer geworden ist. Eine Entwicklung, die auch in weiteren Kommunen den Wunsch weckte, sich der Allianz anzuschließen. Ob diese sich möglicherweise zum Fahrplanwechsel im Dezember auf neun Kommunen erweitert, wie dies vor einem Jahr vom Neustädter Solo (2016) auf das Sechser-Bündnis erfolgt war, ist nach Auskunft von Bürgermeister Meier noch völlig offen. Gegenwärtig gebe es erst Gespräche.

In der Allianz freut er sich unterdessen mit den Kollegen Christian von Dobschütz (Diespeck), Gerhard Eichner (Gutenstetten), Robert Christensen (Dietersheim), Frank Müller (Ipsheim) und Wolfgang Schmidt (Baudenbach) über die inzwischen rasant gestiegene Nachfrage nach "AST"-Fahrten. 4000 waren es seit man im Februar noch verhalten zuversichtlich den 1000. Fahrgast gefeiert hatte.

"Keine einzige negative Aussage"

Ihm sei keine einzige negative Aussage bekannt, lässt Klaus Hufnagel wissen, was auch aus der Bürgermeisterrunde bestätigt wurde. "Wir haben nur positive Rückmeldungen" stimmen die Bürgermeistert Eichner und von Dobschütz überein, die ebenso wie ihre Kollegen feststellen, dass "das AST in den Köpfen angekommen" ist und sich die guten Erfahrungen in der Mund-zu-Mund-Propaganda verbreiten, Was bei älteren Fahrgästen ebenso der Fall ist, wie bei Jugendlichen, die zunehmend die Vorzüge des "Anruf-Sammel-Taxi" erkennen.

Das nutzt der "Landkindergarten Stübach" beispielsweise zu den Besuchen beim Diespecker Kindergarten, wie von Dobschütz ein Beispiel schildert, bei dem gleich zwei Fahrzeuge eingesetzt werden müssen. Dieses könnte schon bald auch im allgemeinen Betrieb erforderlich werden, der nach Auskunft von Klaus Hufnagel mit einem kaum mehr zu bewältigen sei. In den Stadt- und Gemeinderäten muss über den damit verbundenen Zuschuss beraten werden. Bürgermeister Gerhard Eichner sieht wie seine Kollegen "dieses Geld hervorragend investiert" und für Christian von Dobschütz wäre es "ein Traum, wenn wir diesen Mehrwert überall hätten".

Für ein paar Tausend Euro die Möglichkeit zu schaffen, das ganze Jahr über das "AST" zu Fahrten etwa zum Arzt, Einkauf oder zu Besuchen nutzen zu können, welch besseren Service wolle man seinen Bürgern bieten?

Nur ein Ersatz zum ÖPNV!

Dass dies allerdings mit den eingeschränkten Zeiten nicht zu Lasten der Taxiunternehmen oder des öffentlichen Personennahverkehrs gehen dürfe, sieht man in der Allianz geregelt und auch durch wenige Anforderungen dort belegt, wo Bahnhöfe vorhanden sind, wie in Dietersheim und Ipsheim.

Dort werde das "AST" überwiegend aus den Ortsteilen mit den dort eingerichteten Bedarfshaltestellen oder der Haltestelle vor der Haustüre genutzt, stellt Klaus Hufnagel fest, der die gesamte Termin-Logistik bei Marion Prieler in den besten Händen weiß. In Stoßzeiten zwischen 10 und 12 und 14 bis 17 Uhr ist da ihr Koordinationstalent besonders gefordert. Dass sich nach dem Allianz-Modell "NeuStadt und Land" mit dem Einzugsgebiet von einem Viertel der Kreisbevölkerung weitere "Inseln" für "Anruf-Sammel-Taxis" bilden könnten, wird gegenwärtig als wahrscheinlicher gehalten, als eine landkreisweite Lösung.

Den guten Service in der Allianz halten zu wollen, ist Konsens unter den Kommunen, auch wenn das Taxi – seinen Sinn erfüllend - nicht nur zunehmend gleichzeitig mehrere Fahrgäste, sondern, so Robert Christensen "wir auch weitere Erfahrungen sammeln".

Harald J. Munzinger