Das Neustädter "Repair Cafè" bleibt Anziehungspunkt

Dutzende Tüftler werkelten auch am letzten Jahr des Tages - vor 25 Minuten

NEUSTADT - Sie wollten nicht mit defekten Gerätschaften ins Neue Jahr gehen. Deshalb suchten am letzten Tag des alten rund zwei Dutzend Frauen und Männer das "Repair Cafè" auf. Dieses verwandelte den "Jugendtreff Lazarett“ wieder in eine Werkstatt mit dem Aushängeschild "Wegwerfen? Denkste!"

Seit zwei Jahren wird die "Hilfe zur Selbsthilfe" vom Caritas-Freiwilligenzentrum angeboten und dessen Ehrenamts-Appell "mach mit" in doppelter Hinsicht umgesetzt. Denn nicht nur die Tüftler, die sich jeden letzten Samstag im Monat abwechselnd in der Bad Windsheimer "Schneiderscheune" oder im Neustädter "Jugendtreff Lazarett" defekter Gerätschaften annehmen, "machen mit", sondern auch deren Besitzer sollen sich an der Reparatur aktiv beteiligen. So handelt es sich beim "Repair-Café" um eine "ehrenamtliche Hilfestellung" und nicht etwa um einen "kostenlosen Reparaturdienstleister", wie es ausdrücklich betont wird.

Den Anstoß dazu hatte Heinz Gaksch, ehemaliger Leiter der Neustädter Stadtwerke, gegeben, als er sich mit seinem handwerklichen Geschick in den Ehrenamtsdiensten des Freiwilligenzentrums einbringen wollte. Es sollte sich im vorhandenen Spektrum allerdings nichts geeignetes finden, erinnert sich die Leiterin des Freiwilligenzentrums, Doris Hübner. Eine Lösung bahnte sich bei einer Informationsveranstaltung der Wirtschaftsförderung des Landkreises über das in der "Schneiderscheune" geplante "Fabrication Laboratory", kurz "FabLab" an, in der Gaksch seine Idee vorstellte.

Am letzten Tag des Jahres wurde beim "Repair Café" an vielfältigen Gerätschaften getüftelt und der Wegwerfgesellschaft die rote Karte gezeigt. © Harald Munzinger



Diese sprach ein halbes Dutzend weiterer Tüftler an, die seitdem den Kern des "Repair Cafés" mit den beiden Standorten Bad Windsheim und Neustadt bilden. Zwischen diesen wird am jeweils letzten Samstag im Monat gewechselt und so möglichst wohnortnah die Möglichkeit eröffnet, nicht mehr intakte Gerätschaften in die "Schneiderscheune" oder den Neustädter Jugendtreff zu bringen, wo nach der Ursache des Defekts gesucht und dieser nach Möglichkeit behoben wird. Am 27. Januar wird dazu ab 16 Uhr auch in den Emskirchner "Aurachtreff" eingeladen.

Das Angebot, das der Wegwerfgesellschaft die "rote Karte" zeigt und diesen Nerv ganz offensichtlich auch in der Bevölkerung trifft, wird so gut angenommen, dass man zu den "Repair Cafés" nicht nur seine Gerätschaften, sondern ebenso Geduld mitbringen muss, wie es sich auch zum Jahresschluss im "Lazarett" zeigte. Denn dort nimmt man sich intensiv der "Patienten" – "überwiegend mit Kabeln dran", also Elektrogeräten - an, um sie möglichst "geheilt" zu entlassen.

Spitzmaus im Staubsauger

Dies gelinge in 50 bis 60 Prozent, berichtete Heinz Gaksch zwischen zwei "Operationen", bei denen die Angehörigen genau mitbekommen, was geschieht. Nicht immer lässt sich ein Defekt so leicht ausmachen, wie mit der Spitzmaus in einem Staubsauger, was die bisher lustigste manch origineller Anekdoten sein sollte, die sich mit den Reparaturen verbinden.

Für diese sind die ehrenamtlichen Spezialisten im Umgang mit allem möglichen Gerät – nach Weihnachten nicht selten auch "kurzlebiges" Spielzeug – mit reichlich Werkzeug und Ersatzteilen "für alle Fälle" ausgestattet. Was aber nicht in allen Fällen ausreicht, wenn man wegen Herstellertücken nicht an den Kern des Übels kommt, wie etwa aktuell bei einer Schleifmaschine, oder sich dieses wegen des Alters des Gerätes nicht mehr beheben lässt.

Auch wenn das "Repair Café" mit 15 bis 40 "Kunden" sehr gut angenommen wird, wundert sich Doris Hübner immer wieder, wie wenig dessen eigentlich recht breite Palette der möglichen Reparaturen bekannt ist, die bis zu Näharbeiten reicht. Die Leiterin des Freiwilligenzentrums bringt aus der aufmerksamen Beobachtung anderer Ehrenamtsdienste auch immer wieder neue Ideen und sich auch selbst aktiv ein. Da wird neben der Begrüßung der Besucher – zum Jahresende zu einem Weißwurst-Frühschoppen eingeladen – gestrickt und gebastelt, dazwischen ein Tee oder Kaffee serviert und eifrig für das Ehrenamt geworben.

Dies wird im nächsten Jahr mit vielfältigen Aktionen geschehen, wenn das Freiwilligenzentrum sein 15-jähriges Bestehen feiert, kündigt es Hübner mit ansteckender Begeisterung dafür an, anderen Menschen Zeit zu schenken. Wenn sie etwa im Altenheim musiziert oder sich mit der Idee einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin befasst, im kommenden Jahr ein Angebot für Alleinstehende am Heiligen Abend zu schaffen.

Das letzte "Repair Café" des Jahres ist von Heinz Gaksch wieder akribisch aufgezeichnet und entließ viele "dankbare" aber auch "Kunden" mit der Einsicht, dass ihrem Gerät auch mit bester Absicht wohl kaum mehr zu helfen ist. Zugleich aber auch mit dem Bewusstsein, dass man nichts unversucht lassen sollte, um der vom eifrigen Handel geschürten Wegwerfmentalität ein Schnippchen zu schlagen. Ob die "OP" nun geklappt hatte, wie bei einem großen Waffeleisen, oder nicht, klapperte es in der Spendenbox. Doris Hübner weiß: "Die Leute sind für unser Angebot sehr dankbar". So geht es denn zuversichtlich in das neue Jahr, mit dem "Repair Café" vieles "vor der Tonne zu retten".

Harald J. Munzinger