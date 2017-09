Das Planspiel Börse startet am 27. September

Fiktives Kapital soll innerhalb von zehn Wochen gesteigert werden - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Am 27. September geht das Planspiel Börse in die 35. Spielrunde. Europaweit startet der virtuelle Aktienhandel für Schüler und Studenten aus Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden und Luxemburg. Bei der Sparkasse im Landkreis Neustadt/Aisch meldeten sich rund 120 Teams zur diesjährigen Spielrunde an.

Das Planspiel Börse soll Einblicke in die Welt des Wertpapierhandels - im Bild die Frankfurter Börse - vermitteln. Foto: dpa



Innerhalb von zehn Wochen versuchen die Teilnehmer, ihr fiktives Kapital durch den gezielten Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu steigern. Die Abrechnung erfolgt nach realen Börsenkursen. Jedes Schüler-Team startet mit 50.000 Euro Startkapital.

"Nicht nur der Gewinn zählt, denn das Planspiel Börse soll den Jugendlichen ein tieferes Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften und Geld anlegen vermitteln", so Manuela Schreibelmayer. Deshalb gebe es eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigenem Ranking. Der "Ethibel Sustainability Index Excellence Global" bewertet die Unternehmen nach strengen Auswahlkriterien. Die Teilnehmer finden redaktionelle Einheiten zur Nachhaltigkeit, die das Thema einfach und verständlich erläutern.

Neue Planspiel Börse-App geht an den Start

Depoteröffnung und Teilnahme sind über Desktop, Tablet und Smartphone möglich. In diesem Jahr wurde die Planspiel-Börse-App komplett überarbeitet und steht zum Spielstart allen Teilnehmern zur Verfügung. So kann nicht nur das Depot schnell gecheckt und jederzeit aktualisiert werden, sondern es können auch Push-Informationsdienste zu Spielnachrichten und den handelbaren Wertpapieren aktiviert werden. Das Planspiel Börse wird in den Sozialen Medien begleitet.

Informationsquellen multimedial

Auf Facebook, Twitter und youtube finden die Teilnehmer weitere aktuelle Informationen zum Spiel und zum Börsengeschehen. Die bundesweit besten Schülerteams gewinnen Siegerreisen und einen Aktionstag für die ganze Schule. Zudem lobt die Sparkasse im Landkreis wieder Geldpreise auf lokaler Ebene aus: für die jeweils drei besten Schüler-Teams aus der Region in der Depotgesamt- und der Nachhaltigkeitswertung.

nb