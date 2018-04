"Das Tier in der Kunst": Neustadt lädt zur Kunstgalerie ein

NEUSTADT/AISCH - Tiere ganz unterschiedlicher Gattungen im Bezug zum Menschen prägen die 345. Ausstellung des Kunstkreises Neustadt in der "Galerie in der Sparkasse". Die Malerin Chris Bruder und der Bildhauer Christian Rösner gestalten sie in reizvoller Ergänzung von Bildern und Skulpturen.

Der Bildhauer Christian Rösner (r.) richtet mit tatkräftigen Helfern eine schwere Skulptur in der Kunstkreisgalerie aus. Foto: Harald Munzinger



5.50 Meter ragt im Kundenraum der Sparkasse eine Holzskulptur in die Höhe, streckt ein Mann seinen Hals schier endlos, als wolle er den Eulen auf dem Haupt einen Blick auf die "Galerie" mit großformatigen Bildern und tonnenschweren oder auch ganz feinen, schwebend scheinenden Figuren gönnen. Tatsächlich aber haben ihm die Eulen den Hals langgezogen, lässt schmunzelnd Christian Rösner wissen. Er hatte diese Figur zunächst doppelt so lang mit einem auf ihr thronenden Adler für einen gigantisch hohen Ausstellungsraum geschaffen und nun nach einem Aufenthalt im Innenhof den Alten Rathauses in Nürnberg der "lichten Höhe" in der Sparkasse angepasst.

In der war für Erwin Scherer und Gerhard Rossmann nicht nur beim Aufstellen der Figur in Rekorddimension in der 40-jährigen Galeriegeschichte Schwerstarbeit angesagt. Auch massive Sockel für nur mit einem mobilen Kran zu hebende Figuren waren in der Galerie zu platzieren, in der die Befestigung der großflächigen Bilder schon fast eine Filigranarbeit sein sollte. Beides großartig gemeistert zu haben, gab es denn auch für die Sparkassenkräfte Scherer und Rossmann höchstes Lob von Galeristin Gertraud Geißendörfer sowie den Künstlern Chris Bruder und Christian Rösner für eine "Spitzenleistung".

Gemeinsame Leidenschaft

Der Pavian belauscht offenbar das Gespräch von Galeristin Gertraud Geißendörfer mit der Malerin Chris Bruder (r.) über "das Tier in der Kunst". Foto: Harald Munzinger



Beide kennen sich schon sehr lange und haben eine gemeinsame Leidenschaft: Tiere. Diese teilen sie mit vielen Künstlern in der Vergangenheit, wie es die Titelgeschichte "Das Tier in der Kunst" im aktuellen Magazin "Art" dokumentiert. "Sind wir nicht topaktuell?" bezieht Galeristin Gertraud Geißendörfer lachend den Bezug beim Aufbau der 345. Galerie, die das künstlerische Wirken von Chris Bruder und Christian Rösner rund um das Thema Tier vereint. In Neustadt ist die gemeinsame Ausstellung eine Premiere, in der langen Galerieliste beider Künstler aber häufiger zu finden. Sie "ticken gleich", wie es aus ihren Erzählungen deutlich wird, und überschneiden sich auch bei ganz unterschiedlichen Darstellungs- und Ausdrucksformen in empfindsamen Überschneidungen von Mensch und Tier. In der Kombination von Tier und Mensch „heben sie oftmals auf hintersinnige Weise - leicht und ernst zugleich - die Unterschiede zwischen den Spezies auf“, waren Arbeiten von ihnen bei der Jubiläumsausstellung im Dezember letzte Jahres zum 70-jährigen Bestehen der Künstlergruppe "Der Kreis" beschrieben, der beide schon lange angehören. Sowohl Chris Bruder, als auch Christian Rösner haben mehrfach im In- und Ausland ausgestellt und auch hohe Auszeichnungen erfahren, der Bildhauer Rösner unter anderem beim NN-Kunstpreis.

Bedeutende Auszeichnungen

Bruder, Fachlehrerin für Kunsterziehung und seit 1978 freischaffende Künstlerin ist Trägerin bedeutender nationaler wie internationaler Kunstpreise und Mitglied an der „Société du Salon d’Automne Grand Palais Paris. Rösner ist seit 1988 freischaffend mit Lehraufträgen an der Akademie für Bildende Künste - an der beide mit dem Examen der Meisterschüler studierten - sowie an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg mit der Honorarprofessur (seit 2014). Mit Arbeiten im öffentlichen Raum genießt er viel Aufmerksamkeit – unter anderem mit Stellers Seekuh in Bad Windsheim. Es sind vielfach Begegnungen mit Tieren, die Christian Rösner zunächst zu Skizzen inspirieren, offen, ob sich daraus Grafiken, die er im Parterre der Sparkasse ausstellt, oder Skulpturen entwickeln. Auch wenn ihm der Werkstoff Holz besonders gefällt, modelliert er ebenso mit Ton, fertig reizvolle filigrane Bronzeminiaturen oder gewichtige Betonfiguren. Raum und Form haben auf das künstlerische Wirken und "was ich damit darstellen will" großen Einfluss, erzählt Rösner bei den Aufbauarbeiten, dass er schon als Kind gerne Tiere geschnitzt habe.

Hintersinnige Vereinigung der Kreaturen Von der Kleinplastik bis zur riesigen Skulptur legt die Kunstkreisgalerie in der Sparkasse von diesem sehr engen Bezug von Mensch und Tier - etwa bei Venus mit Schlange und Hase - ebenso ein beeindruckendes Zeugnis ab, wie Chris Bruders leidenschaftliches Plädoyer für einen sorgsameren Umgang mit den Tieren. Ihnen galt schon früh ihre besondere Zuneigung. Sie habe Tierärztin oder Archäologin werden wollen, sei nun beides in der Kunst, meint die auch international renommierte Künstlerin bescheiden, dass sie eigentlich ehe ihre Bilder sprechen lassen wolle, als über sich zu reden. In diesen wird ihre Sprache hintersinnig deutlich, fließen Kreaturen in ihrer Schicksalsgemeinschaft ineinander. Eine Gelegenheit, darüber ins Gespräch zu kommen, bietet die Sonderöffnung der Galerie in der "NeustadtNacht" am 12. Mai.

Beide Künstler werden von 19 bis 23 Uhr anwesend sein und die musikalische Umrahmung eine schöne Atmosphäre für den Gedankenaustausch über das "Tier in der Kunst" schaffen. Bis Ende Juni kann die "Galerie in der Sparkasse" Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 bis 13.30 und 14 bis 16.30 Uhr kostenlos besichtigt werden, mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 17.30 Uhr.

