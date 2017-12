Depressionen: Tipps für Umgang mit Betroffenen

NEUSTADT/AISCH - Über den Umgang mit von Altersdepressionen betroffenen Senioren informierte die Gerontologin Silke Müller in einem gut besuchten Vortrag. Das ernste Thema mit einer sehr hohen Suizidrate griff das Netzwerk "über Zaun und Grenze" des Freiwilligenzentrums auf.

Das Thema "Umgang mit Depressionen" stieß auf großes Interesse. © privat



Dessen Leiterin Dorothea Hübner leitete die Vortragsveranstaltung mit dem Zitat ein: "Alt zu werden sollte schön sein, voll des Friedens, der aus Erfahrung stammt und voll der Falten reifer Erfüllung". Leider gestalte sich das Leben meist nicht so. Krankheiten stellen sich ein und lähmten den Alltag, so Hübner, die sich über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Initiativen der Nachbarschaftshilfe, Seniorenkreise und Tagespflege sowie Familienangehörige freute. In Deutschland würden rund vier Millionen Menschen an einer Depression leiden. Die Suizidrate sei dreimal so hoch wie Zahl der Verkehrstoten. Sehr häufig trete diese Krankheit auch im Alter auf.

Darüber berichtete Silke Müller, Gerontologin des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Diakonischen Werk Neustadt/Aisch, die zugleich fachliche Tipps für den Umgang mit Betroffenen im Alltag gab. Die Referentin stellte gleich zu Beginn ihres Vortrages fest: "Es gibt kein Depressions-Gen". Sowohl Ursachen, Auslöser als auch Krankheitszeichen von Depressionen seien sehr vielfältig. Sie träten in allen Altersstufen auf, häufig auch bei Senioren.

Mut, Hilfe zu suchen

Dabei gestalte sich der Umgang im Alltag mit Betroffenen sehr schwierig. Angehörige seien hilflos und wüssten keinen Rat. Dies wurde im offenen Gespräch der Teilnehmer deutlich. "Ein betroffenes Familienmitglied bringt oft die ganze Familie an seine Belastungsgrenze", wurde festgestellt. Die Gerontologin nannte in ihrem Vortrag Arten, Merkmale, Ursachen und die Besonderheiten bei Depressionen im Alter sowie Ziele und Möglichkeiten der Behandlung. Sie stellte die Angebote der gerontopsychiatrischen Fachstelle vor.

Diese seien freiwillig und kostenfrei und reichten von stützenden Beratungsgesprächen für Betroffene und Angehörige über Hausbesuche, Gruppenangebote und Informationsgespräche über Therapiemöglichkeiten bis hin zur Vermittlung an weiterführende Hilfsangebote. Die Referentin machte Mut, Hilfe zu suchen, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch als Familienangehöriger oder Pfleger.

"Schaffen und erhalten Sie ihre Netzwerke. Sorgen Sie gut für sich selbst. Grenzen Sie sich ab, auch wenn es oft schwerfällt. Das ist wichtig, damit Sie durchhalten", Dorothea Hübner gab nach dem Vortrag den Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Rat mit auf den Weg.