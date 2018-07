Der "aischgründer Rotaryclub" hat einen neuen Präsidenten

Dr. Peter Schneider ist "im Aischgrund heimisch geworden" - vor 52 Minuten

NEUSTADT - Der neue Präsident des "aischgründer Rotaryclubs" mit Sitz in Neustadt/Aisch heißt Dr. Peter Schneider. Die 52 Clubmitglieder wählten ihn einstimmig zu ihrem neuen Oberhaupt.

Der neue Präsident des „aischgründer Rotaryclubs“ mit Sitz in Neustadt/Aisch, Dr. Peter Schneider (r.) wird von Clubsekretär Richard Dollinger unterstützt. © privat



Der Mediziner, der 1966 in Haiger (Lahn-Dill- Kreis) geboren wurde, betreibt eine Fachpraxis für Oralchirurgie und zahnärztliche Implantologie in Neustadt/Aisch in direkter Nähe zum Klinikum. "Längst bin ich hier im Aischgrund heimisch geworden, liebe Menschen, Natur und die kulturelle Vielfalt und freue mich im Berufsalltag über die kompetente, vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der medizinischen Versorgung der heimischen Bevölkerung" verweist Schneider bei seiner Amtseinführung auf seine 15-jährige Berufserfahrung im Landkreis. Den privaten Ausgleich findet der neue Präsident beim Wandern, Skifahren, bei Konzertbesuchen, aber auch bei Reisen in ferne Länder.

Seit zwölf Jahren engagiert sich Schneider ehrenamtlich in der rotarischen Gemeinschaft und wurde im Jahr 2006 dann offiziell auch im "aischgründer Club" aufgenommen. "Mich beeindruckte das große kulturelle und soziale Engagement der Mitglieder, die aus unterschiedlichen Berufszweigen hier zusammenkommen, um die Lebensbedingungen anderer Menschen zu verbessern" so Peter Schneider. Genau hier will der Oralchirurg in seiner Präsidentschaft ansetzen und sowohl regionale als auch internationale Projekte unterstützen.

Neues Cluboberhaupt will regionale Aktionen fördern

"Wirksam sind diejenigen Aktionen, die dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe folgen und somit auch nachhaltig Bestand haben werden" ist der neue Rotary-Chef überzeugt und wird dementsprechend auch regionale Aktionen fördern. Eine Herzensangelegenheit wird Schneider auch die Jugendarbeit sein. Die Kontakte mit Schulen und Ausbildungsbetrieben werden dabei weiterhin gepflegt und ausgebaut, präventive Aktionen unterstützt und vor allem auch der internationale Jugendaustausch gefördert. Dr. Schneider: "Die Erfahrungen zeigen, dass die Begegnung mit anderen Kulturen und Nationen gerade junge Menschen nachhaltig prägt und einen großen Beitrag zur Völkerverständigung, zu Toleranz und zum Aufbau einer friedlichen Welt leistet".

Unterstützt wird Präsident Schneider von dem Neustädter Apotheker Richard Dollinger, der das Amt des Sekretärs inne hat und von einer zehnköpfigen Vorstandschaft, die sich beispielsweise um die Bereiche Finanzen, Kultur oder Soziales kümmert und somit dem Clubchef etwas Arbeitslast abnimmt.

nb