Der "Circus Krone" macht in Neustadt Station

"Mischung aus klassischer Circuskunst und moderner Show"

NEUSTADT/AISCH - Der „Circus Krone“, der größte Zirkus Europas, macht auf seiner Jubiläumstournee vom 9. bis 12. September auf dem Festplatz der Kreisstadt Station. „Manege frei“ zur Premiere heißt es am Freitag, 9. September um 15.30 Uhr.

Direktorin Christel Sembach-Krone mit ihrem Lieblingshengst "Kohinor" vor der prachtvollen Krone-Fassade. Foto: oh



Weitere Vorstellungen finden am Samstag um 15.30 und 20 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 15 Uhr statt. Am letzten Gastspieltag (Montag, 12.September) gibt es nur eine Abschieds-Vorstellung um 15.30 Uhr. Der „Circus Krone“ präsentiert mit seinem Jubiläums-Programm "Evolution“ eine „Mischung aus klassischer Circuskunst und moderner Show mit den Besten der Besten aus der internationalen Circuswelt“.

Das Publikum erlebt „fliegendes Trapez, lustige Seelöwen, Tempo-Jonglagen, mächtige Elefanten und prachtvolle Pferde, eine Hohe Schule im Czardas-Ryhthmus, die "Legende des Lachens" Fumagalli, wilde Löwen, majestätische Exoten, die stärksten Männer der Mongolei, Papageien live unter der Circuskuppel und ein Stuntabenteuer auf dem „Fliegenden Motorrad“, so Zirkussprecherin Dr. Susanne Matzenau, die ein „Programm der Superlative“ mit 54 Artisten aus 14 Nationen“ ankündigt. Dieses runden Clowns und Showballett auf der Jubiläumstournee zum 111-jährigen Bestehen von „Circus Krone“ ab. Informationen zur Tournee finden sich hier.

Zu einem weiteren Jubiläum gibt es am 9. September eine Sondervorstellung. Mit ihr feiert die große „Raiffeisen-Familie“ die Gründung der Bank vor 125 Jahren in Neustadt. Viel sei in dieser Zeit geschehen, in der sich das Finanzwesen geändert habe und aus den kleinen Ortsbanken die „VR meine Bank e.G.“ entstanden sei. Geblieben sei nach den Aussagen des Vorstandes „unser Gründungsauftrag, die Menschen vor Ort zu unterstützen und zu fördern“. Da dies mit dem Vertrauen und der Treue der Bürger der Region über Generationen hinweg gelungen sei, wird das Jubiläum mit den Mitgliedern bei der Zirkusgala gefeiert.

Der Vorverkauf in Neustadt erfolgt bei der Fränkischen Landeszeitung, Nürnberger Str.29 und allen anderen bekannten CTS Eventim- und Reservix-Vorverkaufsstellen sowie bei Circus Krone unter der bundeseinheitlichen Kassen-Hotline: 01805 /247 287 statt.



hjm