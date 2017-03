Der Feldhase verliert seinen Lebensraum

NEUSTADT/AISCH - "Dem Feldhasen geht es an den Kragen" und das, obwohl er unter Jägern als "sehr hartes Wild" gilt und die Häsin dreimal im Jahr jeweils bis zu fünf Junge bekommt. Nach Feststellung des Neustädter Diplombiologen Dr. Friedrich Buer "zerstören intensive Landwirtschaft mit immer größeren Maschinen, Monokulturen, Pestiziden und kaum noch ungestörte Ackerrandstreifen und Hecken seinen Lebensraum".

Nicht mehr "viele Jäger sind der Hasen Tod", sondern die intensive Landwirtschaft und Hunde beim "Gassi gehen". Auch wenn sie angeleint sind, mahnt Dr. Friedrich Buer zu besonderer Vorsicht. © Patrick Pleul (dpa)



Es sei, so Dr. Buer, "ist ein Trend, der vor Jahrzehnten einsetzte". Schon das Bundeslandwirtschaftsministerium unter Minister Ignaz Kiechle (1983-1993) habe die Landwirtschaft als Hauptursache für den Artenschwund der Feldtiere erkannt. Nicht zu vergessen sei der Straßenverkehr. Jetzt sei auch noch der Maisanbau für Biogas dazu gekommen und das unsägliche Mulchen der Wegränder und anderer Flächen gekommen. Wo soll sich der Hase noch verstecken? Folglich ging in Bayern der sein Bestand in den letzten fünf Jahren fast um die Hälfte zurück, so Dr. Friedrich Buer. "Selbst die Jäger sehen sich gezwungen, bei der Jagd auf Feldhasen zurückhaltend zu sein. Der amtliche Naturschutz und die großen Naturschutzverbände, die mehr Mitglieder als die politischen Parteien haben, stehen dieser Entwicklung hilflos gegenüber".

In dieser Lage sollte jeder Rücksicht nehmen, rät der engagierte Tier- und Umweltschützer aus der Kreisstadt: "Jetzt im März haben die Häsinnen wieder ihre ersten Jungen geworfen. Sie bauen kein Nest sondern verteilen ihre Jungen einzeln und besuchen sie nur, um sie zu säugen, meist in der Abenddämmerung. Dafür sind die Kleinen ausgezeichnet getarnt, fast geruchlos und rühren sich nicht. Nur zufällig und mit geübten Augen kann man sie entdecken".

Werde jetzt gegrubbert, gemulcht oder Gülle ausgebracht, sei der Nachwuchs verloren. Da es kaum noch Feldraine gebe, legten die Häsinnen ihre Jungen auch an den Rändern von Feldwegen ab. Da drohe eine weitere Gefahr: Hunde die Gassi gehen. "Sie riechen zwar das Häschen nicht, können aber doch durch Zufall drauf stoßen und dann ist es zu spät für die kleinen Kerlchen. Also bitte aufpassen, auch wenn der Hund angeleint ist", rät Dr. Friedrich Buer.

Nicht anfassen und "retten" wollen!

Leider komme es nach seiner Feststellung immer wieder vor, dass die vermeintlich verlassene Häschen aus Mitleid eingesammelt und ins Tierheim gebracht würden: "Ein schwerer Fehler mit fatalen Folgen für die Kleinen. Selbst wenn es gelingt, sie aufzuziehen, was keineswegs sicher ist, ist das noch größere Problem ihre Auswilderung".

Feldhasen brauchten die freie Wildbahn und seien an die Aufzuchten durch den Menschen nicht angepasst. Hasen könne man auch nicht wie Kaninchen halten. Kaninchen sind keine Hasen, auch wenn sie oft fälschlich als Hasen bezeichnet würden. Entdecke man junge Feldhäschen, rät Dr. Buer: "Nicht anfassen, denn die Mutter kümmert sich um sie. Sie sind keineswegs verlassen!"

