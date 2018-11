Der perfekte "Ausklang"

"Fränkischer Kulturrausch" beschließt 2018 mit "Tenören4you" - vor 15 Minuten

WILHERMSDORF - Der "Fränkische Kulturrausch 2018" erlebt ein glanzvolles Finale. Die "Tenöre4you" gastieren am Freitag, 7. Dezember, in der Alte Schulturnhalle in Wilhermsdorf.

Die "Tenöre4you" setzen einen glanzvollen Schlusspunkt unter den "Fränkischen Kulturrausch 2018". © privat



Die "Tenöre4you" setzen einen glanzvollen Schlusspunkt unter den "Fränkischen Kulturrausch 2018". Foto: privat



Toni Di Napoli & Pietro Pato präsentieren in ihrem Konzert die perfekte Pop-Klassik Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Wer fantastische Songs und eine elitäre Licht-Show erleben möchte, ist bei den "Tenören4you" genau richtig.

Sie versprechen ein atemberaubendes Erlebnis mit legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie "Nessum Dorma", "You raise me up", "Titanic", "Hero" oder "Time to say goodbye" und vielen mehr.

Breites Spektrum geboten

Vom Neujahrskonzert bis zu den "Tenören4you" bot die Kulturinitiative der Marktgemeinden Markt Erlbach, Neuhof, Obernzenn und Wilhermsdorf sowie Trautskirchen 18 Veranstaltungen mit dem breiten Spektrum von "Fränkischen Frotzeleien" über Kammermusik, Comedy und Kabarett bis zu Theaterabenden mit dem Highlight von Anne Klinges "Fußtheater" im Markt Erlbacher Bürgerhaussaal. Auf das Finale stimmen am Freitag, 23. November, Michael Fitz im Wilhermsdorfer "Bürgersaal" und das "Brass Festival" am Samstag, 24. November, im Markt Erlbacher "Bürgerhaus" ein.

Der Kartenvorverkauf erfolgt im Kaufhaus Freund - Wilhermsdorf, an der Tankstelle Scheuenstuhl – Neuhof, in der Postagentur Meier sowie im Rathaus Markt Erlbach zu den üblichen Öffnungszeiten oder per e-mail: post@fraenkischer-kulturrausch.de.

Unter www.fraenkischer-kulturrausch.de finden sich alle Informationen zur Kulturinitiative, die mit einem positiven Resümee dieses Jahres für 2019 unter dem Motto planen kann, dass sich auch die "Provinz bestens auf Kultur versteht".

hm