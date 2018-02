Der Steigerwald hat von allem etwas

Sehr gute touristische Entwicklung hält an - 2017 erneuter Gästezuwachs - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Erstmals über 24 Millionen Übernachtungen in der Fremdenverkehrs-Statistik: Franken gehört zu den Gewinnern "der unverminderten Lust der Deutschen auf den Urlaub im eigenen Land".

Die Vielfalt kulinarischer Aktionen wissen der Vorsitzende des Tourismusverbandes Franken, Innenminister Joachim Herrmann (r.), und Geschäftsführer Olaf Seifert im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim besonders zu schätzen. © Harald Munzinger



"Eine phänomenale Entwicklung", die sich nach der guten Resonanz der ersten Tourismusmessen und steigenden Nachfragen in den verschiedenen Regionen Frankens 2018 fortsetzen dürfte, wie der Vorsitzende des Tourismusverbandes Franken, Innenminister Joachim Herrmann, ebenso zuversichtlich den anhaltend positiven Trend einschätzt, wie Geschäftsführer Olaf Seifert. Zumal Franken von der Landesgartenschau in Würzburg über die Wiedereröffnung des Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth bis zum Stadtjubiläum Fürth wiederum zugkräftige Highlights bietet.

"Ganz gleich, auf welche Art man Franken für sich entdeckt", bieten der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und der Tourismusverband Steigerwald "von allem etwas", wie es der Blick auf "Frankens Kernkompetenzen" Kultur und Natur, Wellness und kulinarische Genüsse zeigt. So bewunderten Herrmann und Seifert am Rande der Jahrespressekonferenz des Tourismusverbandes Franken die ausgezeichnete Entwicklung Bad Windsheims mit Freilandmuseum und Therme ebenso, wie die vielfältigen Genussaktionen von Karpfenschmecker-, über Lamm- bis zu den Wildbretwochen an der Schnittstelle vom Weinland Franken und der "Heimat der Biere". Diese lässt sich auf der "Aischgründer Bierstraße" mit Planwagenfahrten und Anzapfkursen erkunden.

Überdurchschnittliches Gästeplus

So wundert es auch nicht, dass der Steigerwald hinter dem Fränkischen Seenland, dem Fränkischen Weinland, dem Romantischen Franken und Fichtelgebirge mit 2,5 Prozent einen erfreulichen Zuwachs auf 1.950.341 Übernachtungen erfuhr. Den Rückgang der Übernachtungen in Bad Windsheim um 0,2 Prozent auf 349.568 Übernachtungen rechnete Herrmann "natürlichen Schwankungen" zu, denen nicht allzu viel Bedeutung beigemessen werden sollte. Zumal renommierte Bäder wie Rodach, Steben, Brückenau oder Neustadt/Saale zum Teil deutlich weniger Übernachtungen hatten. Liegen Mitte des Jahres die Zahlen der Tagestouristen vor, dürfte sich für die Kurstadt mit inzwischen schon über fünf Millionen Thermenbesuchern ein noch erfreuliches Bild ergeben, ist man unter den Tourismusfachleuten in Franken sicher, die einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor mit rund 150.000 Arbeitsplätzen vertreten. Auf zwei Drittel des Umsatzes wird der Anteil aus dem "Tagesgeschäft" geschätzt, zu dem auch zugkräftige Festlichkeiten und regionale Initiativen wie etwa das "Weinparadies Franken" beitragen. Diese passten sehr gut zum Konzept des Tourismusverbandes Franken "und tragen zur Optimierung der touristischen Infrastruktur bei", so dessen Geschäftsführer Seifert.

Wird mit dem Slogan "Freu Dich auf Franken geworben", so können Landkreis und Steigerwald dazu alles beitragen. Sei es, dass man mit zertifizierten Routen Radler und Wanderer anspricht, oder Gäste, die Natur und Kultur ebenso zu schätzen wissen wie Wellness und die fränkische Küche mit ihrem guten Ruf für Genussvielfalt und beste Qualität zu fairen Preisen. Zu den touristischen Arbeitsgemeinschaften zählen die "Aischgründer Karpfenschmeckerwochen" ebenso wie die "Mittelfränkische Bocksbeutelstraße", die 2018 Jubiläen feiern. Dafür sollte man sich schon mal den 28. August vormerken, wenn bei einer Festveranstaltung in Bad Windsheim zum "Karpfenmenü der Extraklasse" erlesene Weine kredenzt werden - Mittelfränkische versteht sich.

Unter den neuen Broschüren reizt die "Begegnung mit einer deutschen Dynastie" zur Entdeckung der "Hohenzollern in Franken" mit der Verleihung der Stadtrechte an Neustadt/Aisch vor 700 Jahren. © Harald Munzinger



1318 Neustadt Stadtrechte

Schon im März feiert das "Aischgünder Karpfemuseum" im Alten Markgrafgenschloss von Neustadt/Aisch ein Jubiläum. Zum Feiern hätte auch die Kreisstadt einen ganz besonderen Grund, der 1318, also vor 700 Jahren erstmals die Stadtrechte mit umfangreichen Gerichtsbefugnissen verliehen worden waren. Über die besondere Bedeutung, die Neustadt von den Hohenzollern beigemessen worden war, ist in einer neuen kleinen Geschichtsband des Tourismusverbandes Franken zur "Begegnung mit einer deutschen Dynastie" zu lesen. Neustadt ist eine der wenigen Stadtgründungen der Hohenzollern, die schon 1280 die Vogtei Burgbernheim als strategischen Stützpunkt zwischen den aufstrebenden Reichsstädten Rothenburg und Windsheim erworben hatten und auch mit dem Aischgrund "strategische Ziele verfolgt" hatten.

Zudem sei dieser schon damals für seine hervorragenden Karpfen bekannt gewesen, womit im Alten Schloss mit Karpfen- und Markgrafenmuseum bedeutsame Geschichte Frankens verschmelzen. Mit ihr verbindet sich auch die Siebenerei, "die von den Markgrafen gefördert wurde" und sich damit "als Institution in Franken etablieren konnte". Auch ihr ist als eines der ältesten Ehrenämter in Neustadts Museumslandschaft eine Abteilung gewidmet, für die in der Hohenzollernbroschüre Interesse geweckt wird, und damit für Neustadt mit dem von Albrecht Achilles 1448 errichteten Jagdschloss, dem späteren Witwensitz von Kurfürstin Anna von Sachsen. "Auf den Spuren der deutschen Dynastie" sollte Neustadt also im Tourismus-Monopoly 2018 recht gute Karten haben.

Harald J. Munzinger