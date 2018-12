Deutliches Ja zum Feuerwehrhaus

SPD-Ortsverein blickte auf Schwerpunkte 2018 zurück - vor 54 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Der SPD-Ortsverein Neustadt/Aisch verband seine Weihnachtsfeier in der "Auszeit", der ehemaligen AWO Gaststätte, mit einem Ehrungsabend. Dabei wurde auf das zu Ende gehende Jahr und auch "in die Zukunft" geblickt.

MdL Carsten Träger, Bernd Schnizlein, Klaus Meier, Silvia Maier und Markus Simon (hintere Reihe v. l.) gratulierten Neumitglied Felix Schmeißer und Emma Altier für zehn jährige Mitgliedschaft. Foto: Thomas Scherzer



Und das buchstäblich, denn im Januar 2019 hat der SPD Ortsverein ein Zukunftsseminar geplant, zu dem er alle interessierten Mitglieder einlädt. Dabei möchte sich der Ortsverein auf die Kommunalwahlen 2020 min Neustadt vorbereiten. Es sollen unter anderem Themen wie Stadtentwicklung, Neu- und Umgestaltung einzelner Quartiere und Straßen in Neustadt besprochen werden, kündigte es der stellvertretende Ortsvorsitzende Markus Simon. Er führte durch den festlichen Abend, den er mit einem Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr eröffnete.

Dabei betonte er, dass die Vorstandschaft des SPD Ortsvereins sowohl den Standort des Feuerwehrhauses, als auch dessen Größe befürwortet. Man solle jetzt nicht an Stellfläche sparen und darüber eine neue Diskussion anfangen. Wenn man neu baut, dann auch richtig, und so, dass man nicht in zwei oder drei Jahren an eine Erweiterung denken müsse. Das Feuerwehrgerätehaus ist eine Investition in die Zukunft von uns allen, es geht um die Sicherheit der Bevölkerung und dafür benötigen die Feuerwehrkameraden neben der Technik auch eine zeit- und zweckmäßige Unterbringung, so Simon.

Erster Bürgermeister Klaus Meier berichtete über wichtige Geschehnisse aus der Stadt im Jahr 2018 und sprach dabei unter anderem das Vorgehen beim Bau des Neuen Feuerwehrgerätehauses und den Sachstand der Renovierung des Schulgebäudes Neues Schloss ebenso an, wie die Umgestaltung der Ansbacher und der Bamberger Straße. Stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein dankte der aktuellen Vorstandschaft für ihre Arbeit im Ortsverein und für die gute Arbeit der Kreisstadt Neustadt, die führend im Landkreis sei. Schnizlein berichtete aus dem Landkreis mit dem Gymnasiumneubau in Scheinfeld sowie über die Pläne für die Digitalisierung der Schulen. Weiterhin ging er kurz auf die Klinikstrategie im Landkreis ein und betonte "die Notwendigkeit, zwei Klinikstandorte in unserem großen Flächenlandkreis zu erhalten". Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurde Emma Altier für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt, ebenso in Abwesenheit Valentina Scheidelmann und Ralf Strunz. Zudem konnten neue Mitglieder willkommen geheißen werden.

nb