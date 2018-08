Deutsch-Deutsche Beziehungen mit Wurzeln in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Als einer der ersten Landkreise schloss Neustadt/Aisch-Bad Windsheim eine deutsch-deutsche Kreispartnerschaft mit dem damaligen Landkreis Schwarzenberg. Jetzt waren die Franken Gäste beim Jubiläum des "Erzgebirsgkreises".

Landrat Helmut Weiß (3. v. r.) führte die Delegation des Partnerlandkreises beim Jubiläum im Erzgebirge an. Foto: privat



Eine Delegation mit Landrat Helmut Weiß und Bezirksrat Ronald Reichenberg an der Spitze nahm mit Vertretern der Fraktionen, Mitgliedern der Landkreisverwaltung sowie den „Eschenbacher Madli“ nahm an dem Festwochenende teil. Die Altlandkreise Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Stollberg und Mittlerer Erzgebirgskreis wurden am 1. August 2008 aufgrund der Kreis- und Funktionalreform im Freistaat Sachsen zu einem Landkreis, dem Erzgebirgskreis zusammengefasst.

Dessen zehnjähriges Bestehen wurde im Erzgebirge gebührend gefeiert und gleichzeitig zum Anlass genommen, auf die positive Entwicklung des Erzgebirgslandkreises zurückzublicken. Dies begann mit einem Treffen der vier deutschen Partnerlandkreise, dem Nürnberger Land, dem Landkreis Ansbach, dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und dem Landkreis Emmendingen, im Kraftwerk des Saigerhüttenareals in Olbernhau, einer ehemaligen Hütte zur Gewinnung von Silber und Kupfer.

Die Gäste aus den Partnerlandkreisen besuchten den Kurort Seiffen und konnten bei einem Blick in eine Schauwerkstatt eines Kunsthandwerkbetriebs die Besonderheiten des erzgebirgischen Holzkunsthandwerks kennenlernen. Danach stand ein Rundgang im Freilandmuseum Seiffen an. Dort erhielten die Delegierten Erläuterungen und Vorführungen der weltweit einzigartigen und in Seiffen erfundenen Handwerkskunst des Reifendrehens.

Ein festlicher Empfang schloss sich für die Delegation in der Baldauf Villa Marienberg an, einer ehemaligen Fabrikantenvilla, die im Jugendstil erbaut wurde und sich nun im Besitz des Erzgebirgskreises befindet. Bei einer Talkrunde im Park der Baldauf Villa diskutierten Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, zwei Jungunternehmer aus dem Erzgebirgskreis und Landrat Frank Vogel zum Thema "Zukunft des ländlichen Raums – Herausforderungen für die Region".

Äußerst positive Entwicklung

Im Erzgebirgskreis konnte in den vergangenen zehn Jahren eine äußerst positive Entwicklung angeschoben werden, auf die die Verantwortlichen mit Stolz zurückblickten. Hohe Investitionen flossen in den Ausbau der Infrastrukturen, in Straßen, Schulsanierungen, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr- und Katastrophenschutz sowie in den Umwelt- und Naturschutz. Die Wirtschaft und der Tourismus nahmen einen enormen Aufschwung – die noch vor zehn Jahren hohe Arbeitslosenquote liegt momentan bei nur 5 Prozent. Als größte Herausforderungen nannten Ministerpräsident Kretschmer und Landrat Vogel den weiteren Ausbau des ÖPNV, den Fachkräftemangel und die ärztliche Versorgung in den ländlichen Bereichen.

Besonders erfreut zeigten sie sich über den Rückzug zahlreicher junger Bürgerinnen und Bürger, die nach ihrem Studium oder Ausbildung in anderen deutschen Regionen bewusst den Schritt zurück in ihre Heimat Erzgebirge vollzogen. Das Erzgebirge ermögliche Betriebs- und Existenzgründungen und verfüge über günstige Bauland- und Lebenshaltungskosten. Der Slogan "gedacht – gemacht", treffe den Erfindergeist und die Leistungsbereitschaft der Bevölkerung und mache die Stärke der Region aus.

Initiative von Landrat Robert Pfeifer

So hat der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim hatte am 7.Februar 1990 auf Initiative vom damaligen Landrat Robert Pfeifer mit dem seinerzeitigen Landkreis Schwarzenberg die erste innerdeutsche Partnerschaft vereinbart. Sie verpflichteten sich, diese Partnerschaft "durch den Aufbau und die Pflege freundschaftlicher gegenseitiger Beziehungen mit Leben zu erfüllen". Als gemeinsamer Wille wurde betont, "die Bürger beider Kreise durch vielfältige Kontakte freundschaftlich zu verbinden, um damit einen Beitrag in Richtung auf ein geeintes Deutschland in einem geeinten Europa zu leisten". Beide Kreise sollten "allseitige, gedeihliche und beiderseits vorteilhafte Beziehungen auf kultureller, sportlicher, wirtschaftlicher und kommunaler Ebene sowie Jugendbegegnungen" fördern.

Geist der Partnerschaft gelebt

Unter diesem Dach bildeten sich Partnerschaften von Ipsheim und Erla-Crandorf, Obernzenn und Raschau-Markersbach, Scheinfeld und Grünhain-Beierfeld, Münchsteinach und Königshain-Wiederau sowie Wilhelmsdorf und dem Saale-Orla-Kreis Region "Obere Saale" (Thüringen), sowie zwischen der Blaskapelle Markt Erlbach und den Bernsbacher Musikanten.

Früher bestand auch eine Schulpartnerschaft zwischen dem Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim und dem Berthold-Brecht Gymnasium Schwarzenberg. "Zahlreiche Fahrten und Besuche in beide Richtungen trugen dazu bei, die landschaftlichen Schönheiten und Besonderheiten der Partnergebiete kennen und schätzen zu lernen sowie die persönlichen Beziehungen zu vertiefen. In der Zwischenzeit sind viele freundschaftliche Beziehungen zu Familien beider Landkreise entstanden", sieht man im Landratsamt Neustadt den Geist der deutsch-deutschen Partnerschaft gelebt.

