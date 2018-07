Deutsch-italienisches Weinfest in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Toskanische Nächte mitten in Franken. Die zauberte das "Deutsch-Italienische Weinfest" auf den Neustädter Festplatz und lockte die Gäste in Scharen zu italienischen Spezialitäten in einem einmaligen Flair.

Vorsitzender Wolfgang Ell hatte beim Anzapfen des Weinfässchen für die Ehren- und auch anderen Gäste alle Hände voll zu tun. Sein italienischer Kollege Francesco Altamore (5. v. r.) stieß unterdessen mit "Freunden von Montespertoli", den Abgeordneten Herold und Schmidt, Bürgermeister Klaus Meier, Landrat Helmut Weiß und Altbürgermeister Dr. Wolfgang Mück an. Foto: Harald Munzinger



Diese boten die "Amici di Neustadt" mit ihren Direktimporten nicht nur der beliebten "Porchetta" aus der Toskana, die wiederum symbolisch für die Städtepartnerschaft Neustadt-Montespertoli gemeinsam von den Repräsentanten der Partnerschaftsvereine angeschnitten wurde. Für diese hießen Wolfgang Ell und Francesco Altamore, der mit einem kleinen Freundeskreis angereist war, die große Gästeschar bereits bei der offiziellen Eröffnung des Traditionsfestes an den Neustädter "Sommerkellern" willkommen.

Dabei konnte sich Altbürgermeister Dr. Wolfgang Mück, der vor 26 Jahren die Partnerschaftsurkunden mit seinem italienischem Kollegen Mauro Marconcini unterzeichnet hatte, noch gut an die zaghaften Anfänge des Deutsch-Italienischen Weinfestes erinnern. Sehr schnell sollte sich allerdings dessen besonderer Reiz in der Region herumsprechen und es zu einem Publikumsmagneten werden. Der sollte nun bei besten Bedingungen "südlicher Sommernächte" erneut enorme Anziehungskraft haben.

Über diese freute sich Erster Bürgermeister Klaus Meier, der die sehr aktive, wunderbare Partnerschaft würdigte, für die Initiator und Motor Willy Förster der sein besonderer Dank ebenso galt, wie Vorsitzendem Wolfgang Ell mit seiner aktiven Mannschaft. Die sorgte mit 80 Servicekräften dafür, dass sich die Besucher aus der ganzen Region sich bestens betreut fühlen konnten.

Großer Ansturm

Ein Part, den die italienischen Freunde auch in der toskanischen Küche erfüllten, die schon an ersten Abend einen so enormen Ansturm bewältigen musste, dass es Bürgermeister Meier bange war, ob der Spezialitätenimport reichen würde. Die mediterranen Düfte waren es, die auch Landrat Helmut Weiß von "einem wunderbaren Flair in einer hervorragenden und einmaligen Atmosphäre" schwärmen ließen.

Hier werde der europäische Gedanken gelebt, Verständnis für andere Kulturen geschaffen, so Weiß, der würdigte, mit wie viel Liebe und Leidenschaft diese Partnerschaft gepflegt werde. Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt möchte dieses Fest "auf keinen Fall auslassen", bei dem man inmitten der europäischen Turbulenzen die Menschen zum Feiern zusammenkommen.

Besonderes Ambiente

Für MdL Hans Herold bietet der Neustädter Festplatz immer wieder ein ganz besonderes Ambiente. Er würdigte die Menschen, die sich ehrenamtlich für ein solches Fest einsetzten, gratulierte Vorsitzendem Ell zu einem "Klasse Team" und Willy Förster für den Aufbau eines "großartigen Vereins". Wolfgang Ell wurde gerne zugestimmt, dass die Deutsch-Italienischen Weinnächte auf dem Festplatz nach der Kirchweih "das schönste und größte Fest in Neustadt" sei.

Bei dem sorgten "Roberto und Georgio" wieder für den Musikzauber zum südländischen Flair. Für fränkisches sorgen im Gegenzug die Freunde von Montespertoli bei der "Festa di Birra" in der Partnerstadt und rechnen beim zünftigen fränkischen Bierfest am 8. und 9. September in der Partnerstadt ebenfalls wieder mit zahlreichen Besuchern.

hjm