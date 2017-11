Deutsch-Russisches Austauschprojekt gestartet

NEUSTADT/AISCH - Für ein paar Tage hat die Berufsschule im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim Besuch vom "Uraler College für Technologie und Unternehmertum" im russischen Jekaterinburg. Dem ersten Kennenlernen und Gedanken soll 2018 ein Schüleraustausch folgen.

Im regen Gedankenaustausch zum Start des Deutsch-Russischen Berufsschulprojektes: Direktor Nikolay Doronin, Dolmetscherin Ella Wunder, Direktorin Bettina Scheckel und ihr Stellvertreter Michael Goers sowie stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein und Peter Möller (v. r.) von der völkerverbindenden Eberhardt-Schöck-Stiftung. © Harald Munzinger



"Austausch erweitert den Horizont" begrüßte Bernd Schnizlein in Vertretung von Landrat Helmut Weiß und Neustadts Erstem Bürgermeister Klaus Meier die Kontaktaufnahme, die aus dem Besuch einer Delegation des Bayerischen Wirtschaftsministeriums in der Metropole mit 1,5 Millionen Einwohnern am Ural resultiert, bei der von Direktor Nikolay Doronin der Wunsch des Austausches mit einer bayerischen Berufsschule geäußert worden war. Auf eine entsprechende Anfrage des Kultusministeriums habe man sich dafür beworben, ließen Rektorin Betina Scheckel und ihr Vertreter Michael Goers wissen, die diese neue Herausforderung einer deutsch-russischen Zusammenarbeit ebenso spannend finden, wie der Fachbereichsleiter Kfz-Technik, Karl Obermeyer, und seine Kollegen Klaus Schmidt sowie Raik Hildebrandt.

Unterstützt wird das gemeinsame Projekt zwischen Schülern der Ausbildungsrichtung Kfz-Mechatronik des Uraler College für Technologie und Unternehmertum Jekaterinburg und Schülern der Fachrichtung Kfz-Mechatronik der Staatlichen Berufsschule Neustadt/Aisch von der gemeinnützigen Eberhard-Schöck-Stiftung in Baden-Baden mit dem über 20-jährigen Erfahrungsschatz von Förderprogrammen in Mittel- und Osteuropa, speziell in Russland, wo sie der Modernisierung der Berufsausbildung dienen. Der geschäftsführende Vorstand Dipl. pol, Peter Möller zeigte eine breite Palette von Austauschprogrammen auf.

Potenzielle Partner haben sich gefunden

Er stimmte mit der Einschätzung des College-Direktors Nikolay Doronin überein, der schon aus dem Briefwechsel mit der Leitung der Berufsschule in Neustadt den Eindruck gewonnen hatte, dass sich "potenzielle Partner gefunden" haben. Auch wenn sich in dem Austauschprojekt ganz unterschiedliche Schulsysteme und räumliche Dimensionen begegnen, wie es Stellvertretender Landrat Schnizlein mit 100.000 Landkreiseinwohnern und 1,5 Millionen Einwohnern von Jekaterinburg und 4,5 Millionen im Einzugsgebiet des täglich von 1200 Schülern besuchten College ausmachte. Er informierte Direktor Doronin und seine begleitenden Lehrkräfte über die Schulträgerschaft des Landkreises und würdigte dabei die Fachkräfte, die im Zusammenhang mit dem 12,5 Millionen Euro teuren Neubau, in dem die Gäste aus Russland empfangen wurden, "Großes für den Landkreis geleistet" zu haben. Direktorin Bettina Scheckel erwiderte das Kompliment mit "großartiger Unterstützung" die man seitens des Landkreises erfahre.

Erster Schüleraustausch 2018

Man wolle den jungen Menschen die beste Ausbildung geben, erklärte Schnizlein, der im internationalen Austausch dafür interessante Perspektiven sah und sich schon auf den Besuch der ersten Schülergruppe aus Jekaterinburg im Sommer nächsten Jahres freute. Erwidert wird dieser von einer Gruppe deutscher Auszubildender im Spätherbst 2018. Die kleine Gästegruppe aus Russland war zunächst in München empfangen worden, wo sie nach Auskunft von stellvertretendem Schulleiter Goers einen ersten kulturellen Überblick erhalten hatten.

Auch wenn ihr besonderes Interesse der Kfz-Technik galt, stellten Direktorin Scheckel und ihr Vertreter Goers alle Fachrichtungen inklusive Berufsintegrationsklassen für Flüchtlinge und Klassen für Jugendliche ohne Ausbildungsplätze mit insgesamt 855 SchülerInnen in 41 Klassen in der Berufsschule Neustadt vor. Rund 1750 Auszubildende sind es an den drei Berufsschulstandorten einschließlich Wirtschaftsschule. Dass auch an seinem College die soziale Komponente eine Rolle spiele, zeigte Direktor Doronin eine Parallele auf, der mit seinen Kollegen nach intensivem theoretischem Warm-Up in vielfältiger Weise Einblick in die praktische Ausbildung erhielt.

Dies erfolgte in den Schulwerkstätten ebenso wie etwa als Beispiel des dualen Ausbildungssystems im Dietersheimer Autohaus Zeilinger mit Karosserie- und Lackzentrum oder nach einer Stadtführung im TÜV-Süd-Centers in Neustadt. Ella Wunder und Liudmyla Smyrnova sorgten für die Verständigung. Auf dem Programm steht auch eine Visite in Ansbach mit einem Bummel über den Weihnachtsmarkt, ehe am Freitag der Rückflug mit jeder Menge Informationen als Grundlage für den weiteren Austausch im Gepäck erfolgt, der von beiden Seiten mit großem Interesse angegangen wird.

