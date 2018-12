Deutsch-russisches Austauschprojekt: Technik verbindet

NEUSTADT/AISCH - Nachdem die Berufsschule Ende April/Anfang Mai 2018 in Neustadt Schüler und Lehrer aus dem Ural zu Gast hatte, ging das deutsch-russische Austauschprojekt nun mit dem Gegenbesuch am "College für Technologie und Unternehmertum Jekaterinburg" in die letzte Phase.

In erneut bester Atmosphäre fand das deutsch-russische Austauschprojekt statt - diesmal in Jekaterinburg am Ural. Foto: privat



Neun Auszubildende und fünf Lehrkräfte machten sich auf eine zehntägige Reise in das über 3900 km entfernt gelegene Jekaterinburg am Ural in Russland.

Bereits der erste Tag nach dem freundlichen Empfang hielt nach Schilderung von Schulleiterin Bettina Scheckel ein spannendes Programm für die Austauschgruppe bereit. Nach der offiziellen Begrüßung in der Schule, im Beisein eines Vertreters des Ministeriums, wurden die Gäste das College geführt und erhielten Einblicke in die unterschiedlichen Ausbildungsberufe. Besondere Aufmerksamkeit und Bewunderung schenkten sie dabei den kreativen Designern. Sowohl die Illustration eines Buches als auch die Erstellung von architektonischen Modellen waren sehr beeindruckend.

Aber auch die technisch gut ausgestatteten Werkstätten, wie beispielsweise die der Schreiner, Heizungsinstallateure, Fliesenleger, Maler und natürlich der Kfz-Mechatroniker weckten das Interesse der Besuchergruppe aus dem fernen Franken. Nach einer eindrucksvollen Stadtrundfahrt war der Abend der zwischenmenschlichen Ebene gewidmet. Die Betreuer des Wohnheims arrangierten mit den Schülern und Auszubildenden Kennenlernspiele. In aufgelockerter Atmosphäre wurde herzlich gelacht, gut gegessen und Sprachbarrieren dank Google-Übersetzer überwunden.

Gemeinsame Aufgaben hervorragend gelöst

Am darauffolgenden Tag nahmen die Schüler vormittags ihre Projektarbeit auf. Die deutsch-russischen Schülerteams wurden in sechs Gruppen eingeteilt und haben im Laufe ihres Aufenthaltes verschiedene Aufgaben wie etwa die Arbeit an einem Motor oder an einem Getriebe, jeweils mit der Bestimmung von Defekten, die Diagnostik des Autos "Lada Granta" mit Reinigung und Kontrolle der Düsen, Programmieren der elektronischen Steuereinheit vom Motor oder die Reifenmontage mit "Regelung der Balance der Räder". Ziel war der Aufbau eines funktionsfähigen Schulungsmotors. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den Diagnosemöglichkeiten im Motormanagementsystem sowie der Abgasnachbehandlung. "Die Aufgaben wurden von den deutsch-russischen Schülerteams hervorragend gemeistert", so Oberstudiendirektorin Scheckel.

Gemeinsam lösten die Auszubildenden Aufgaben der KFZ-Werkstatt. Foto: privat



Auch das weitere Programm der übrigen Tage war technisch wie auch kulturell von unseren russischen Partnern interessant gestaltet. Hierzu zählten Besuche wie im sehenswerten Militärhistorischen Museum, Wyssozki-Tower, Kosakendorf und "Kathedrale auf dem Blut", die zum Gedenken an die letzte Zarenfamilie, den Romanovs, errichtet wurde. Ein Highlight war unter anderem der Besuch im Rathaus, bei dem eine Vertreterin der russischen Handelskammer die Gäste empfing.

Barrieren erfolgreich überwunden

Bettina Scheckel: "Ziel eines solchen Programmes ist es, junge Menschen aus Ost und West hinsichtlich Beruf und Kultur zusammen zu bringen. Sprachliche sowie auch kulturelle Barrieren wurden erfolgreich überwunden. Durch gemeinsames Arbeiten, gegenseitiges Kennenlernen und diverse Aktivitäten konnten sich unsere russischen wie auch deutschen Jugendlichen selbst ein Bild von dem jeweiligen Gastland machen. Das Projekt war von Anfang an von großer gegenseitiger Sympathie getragen. Entsprechend schwer fiel der Abschied. Mit tollen Erinnerungen im Gepäck reisten wir zurück in die Heimat und sind dankbar, diese besondere Erfahrung erlebt haben zu dürfen".

Die Schulleiterin stattete den russischen Betreuern und Übersetzern, die neben der hervorragenden Projektumsetzung für die kulturelle sowie kulinarische Abrundung dieses Austausches gesorgt hatten, den Dank ab. Der galt für die erfolgreiche Zusammenarbeit ebenso allen Partnern, Unterstützern, Förderern und vor allem der Eberhard-Schöck-Stiftung, ohne deren finanzielle Mittel das Projekt nicht realisierbar gewesen wäre.

