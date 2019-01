Dialog mit Comics

Piero Masztalerz zu Gast beim Uehlfelder "Bänkla" - vor 38 Minuten

UEHLFELD - Nach einem wunderbaren Abend mit der "Couplet AG" bietet das "Bänkla"-Frühjahrsprogramm am Samstag, 9. Februar, mit einer "Live Cartoon Show" ein ganz neues Genre hintergründig-heiterer Unterhaltung. Dargeboten wird sie von dem Cartoonisten und Comiczeichnet Piero Masztalerz.

Zur Premiere der Live-Cartoon-Show von Piero Masztalerz lädt das Uehlfelder "Bänkla" am 9. November ein. © privat



Masztalerz ist ein schon mehrfach mit renommierten Kunstpreisen ausgezeichneter Cartoonist mit regelmäßigen Veröffentlichungen in mehreren Medien, unter anderem im "Eulenspiegel" oder auf Spiegel online. Vorwiegend mit seinen Figuren "Frühstück bei Stefanie" bekannt, erobert er seit zwei Jahren mit seiner "Cartoon-Comedy" die Bühnen in Deutschland und Österreich.

Wer bei Cartoons und Comics an niedliche Walt Disney-Figuren denkt, liege bei Piero Masztalerz völlig daneben. Sein schwarzer, trockener Humor bohre er mit dem Finger „immer zielsicher und pointiert in den vielfältigen Themen herum, kündigte Walter Kirsch dessen Bänkla-Premiere an. Bei der bekommen viele von Masztalerz Protagonisten kräftig ihr Fett an.

In seinem Bühnenprogramm liest der Künstler nicht nur seine Comics und Cartoons vor, sondern führt Dialoge mit seinen skurrilen und ebenso schlagfertigen Figuren, wie ihr Schöpfer, womit das Publikum alles andere als eine konventionelle Lesung erlebt. Die "Live Cartoon Show" versteht sich als bunter Mix aus politischen und gesellschaftskritischen Cartoons, Stand-Up Comedy, Animationen und musikalischen Einlagen. So geben sich Kabarett und Comedy geben sich kurzweilig die Hand.

"Verbringen Sie einen Abend mit Piero Masztalerz und Sie werden die Welt danach mit anderen Augen sehen", verheißt sein Gastspiel, bei dem es ihm "mühelos gelingt, auch komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und mit ein paar Worten humorvoll und pointiert zu spiegeln".

Vorhang auf für den schon zweimal mit dem Hauptpreis für die politische Karikatur ausgezeichneten Piero Masztalerz heißt es am Samstag, 9. Februar um 20 Uhr im Uehlfelder "Prechtelsaal". Der Kartenvorverkauf in der Brauerei Prechtel sowie bei der Sparkasse und Raiffeisenbank Uehlfeld, in der Höchstädter "Bücherstube" sowie bei der Buchhandlung Schmidt in Neustadt/Aisch.

