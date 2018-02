Die Damen sind los: Weiberfasching in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Altweiberfasching in der Kreisstadt. Die "Weiber" der Neustädter "Fastnachtsgesellschaft Geißbock" trafen sich traditionell auf dem "Seeberger-Platz", auf dem man sich originell verkleidet auf den "Tag der Mädels" einstimmte, der sich bis tief in Nacht hineinziehen sollte.

Wehe wenn sie losgelassen. Das galt zur Altweiberfasnacht auch für alle Schlipsträger in Neustadt/Aisch. Mit schnellem Schnitt entledigten sie die "Geißbock-Weiber" der schönen Manneszierde – entschädigt mit einem Busserl - scheuten sich dabei auch vor Großkopferten nicht und wurden dafür sogar im Landratsamt oder Rathaus fürstlich bewirtet. © Harald Munzinger



Da war Kondition gefordert, denn die muntere Horde wurde an mehreren Stationen ihr Stadttour nicht etwa mit Schrecken erwartet, sondern nach dem Krawattenüberfall gastfreundlich bewirtet. Sie brachte zunächst in die Seniorenheime von Diakonie und Arbeiterwohlfahrt Stimmung, in denen sie nach den gelungenen Kurzsitzungen wieder freudig erwartet wurden.

Dann stand die Okkupation der Landkreiszentrale auf dem Schlachtplan mit dem flinken Schlipsscheren. Landrat Helmut Weiß büßte nicht nur seine Krawatte ein, sondern wurde auch kurzerhand kostümiert. Mit Mitarbeitern machte er den Spaß gerne mit, genoss das eine oder andere Küsschen zur Verleihung des Weiberordens und erwies sich einmal mehr als spendabler Gastgeber, während sich auf seinem Schreibtisch statt Akten hübsche Frauenbeine ausstreckten.

"Me too" erging es dann Neustadts Erstem Bürgermeister Klaus Meier, der den Rathaussturm des übermächtigen weiblichen Geschlechtes zunächst auf dem Marktplatz abfing, um ihn zur Erinnerung ins schönste Sonnen-Fotolicht zu rücken. Dann war nach dem Marsch vom Landratsamt ins Stadtzentrum die Einladung zum Büfett willkommen, wozu flotte Musik für tolle Stimmung sorgte. Als männlicher Begleiter hatte Sitzungspräsident Holger Wesp eine tragende Rolle (für den "Musicbox").

Auch auf dem Weg zum Vermessungsamt setzten sich die "lustigen Weiber von Nea“ lautstark in Szene, riefen Passanten das donnernde Helau entgegen und freuten sich auf überwiegend fröhliche Reaktionen. Dass ihr Narrengruß von Flüchtlingen eher erwidert wurde, als von manchen Einheimischen mit verdutzten Gesichtern schauten, zeigte, dass im eigenen Land noch viel Integrationsarbeit zu leisten sei, nahm man gelegentliche Miesepeter mit Humor.

Nach dem überwältigenden Premierenerfolg im Vorjahr, ging es am Abend zum Weiberfasching in der "NeuStadtHalle" mit Livemusik und Showeinlagen und einer "Fetzenstimmung".

