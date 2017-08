Die Fraktionsvorsitzende der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag wurde in Neustadt/Aisch mit offenen Armen empfangen. Beim Publikum konnte sie mit ihren Kernthemen, wie etwa innere und soziale Sicherheit, punkten.

Am Dienstagabend brach in der Küche des Sportheims des SV Hagenbüchach plötzlich Feuer aus. Der Brand breitete sich schnell auf die gesamte Küche und den Dachstuhl aus. Die Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis rückten an und löschten die Flammen. Der Koch wurde verletzt. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.