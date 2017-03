Die ÖDP im Landkreis: Klein, aber beständig

NEUSTADT/AISCH - Klein, aber dafür sehr beständig zeigt sich die ÖDP im Landkreis. Dies kam in gleich mehreren Ehrungen für 25 jährige ÖDP- Mitgliedschaft zum Ausdruck.

Hans-Joachim Wirth, Harald Kempe, Ulrike Kempe, Jürgen Osterlänger und Erwin Käßer wurden geehrt. Foto: oh



1992 war eine Gemeinderats-Nachwahl Anlass für die Gründung des ÖDP-Ortsverbandes Emskirchen. Zwei Jahre später wurde auch der Kreisverband gegründet. Die Neuwahlen der Emskirchner Vorstandschaft bestätigten die bewährte Mannschaft: Johannes Maibom führt weitere zwei Jahre des Ortsverband und Jürgen Osterlänger wurde ebenso als Kreisvorsitzender bestätigt.

Als politisches Schwerpunktthema wurde die Verkehrspolitik behandelt. Johannes Maibom hatte sich sogar in den Bundesverkehrswegeplan 2030 eingelesen und kritisierte massiv die geplanten kreuzungsfreien Ausbaumaßnahmen zwischen Neustadt/Aisch und Langenzenn sowie die Spurverbreiterung. Viel Land werde wieder versiegelt, viel Geld vergraben, „um schneller in das Stauende zu gelangen“.

Verkehrswende

Eine Verkehrswende hin zu mehr Öffentlichem Personennahverkehr und Radmobilität wird so nicht gelingen, führte Maibom aus. Das Geld fehle dann für einen sinnvollen Radschnellweg in die fränkische Metropole. Letztendlich verstoße dieser Ausbau auch gegen die Ziele des Bundesverkehrswegeplanes, so Maibom.

Genau so scharf kritisierte der Vorsitzende den Ausbau des Erlangener Autobahnkreuzes, der eine sehr große Summe Geld und Ressourcen verschluckw (168 Millionen Euro?). "Wir müssten das autozentrierte Denken überwinden und die Schwerpunkte dringend anderes setzen", so Johannes Maibom.

