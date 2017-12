Dieter Geißendörfer: Ein musikalischer Botschafter Neustadts

Er widmete sein Leben der Musik - Schulte Generationen von Bläsern - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Er lebte für die Musik und lebt in ihr weiter: Dr. Dieter Geißendörfer. Ihm ist jetzt ein "Musikalisches Gedenkheft" mit seinen Kompositionen und Bearbeitungen mit dem Titel "(M)ein Leben für die Musik" gewidmet.

Lebte für die Musik und lebt in ihr weiter: Dr. Dieter Geißendörfer. © Harald Munzinger



Lebte für die Musik und lebt in ihr weiter: Dr. Dieter Geißendörfer. Foto: Harald Munzinger



Das Bläserheft gab Schwiegersohn Matthias Eckart in einer Auflage von 700 Exemplaren mit freien Bläserstücken, Märschen, Walzern, Liedern und Chorälen aus der Feder von Dr. Dieter Geißendörfer heraus, den der Tod vor fünf Jahren überraschend mitten aus seinem von der Musik durchdrungenen Leben gerissen hatte. Und aus seiner Bläserfamilie, die ihm ein ehrendes Gedenken auf einer CD zu 110 Jahre Posaunenchor (2018) bewahrt, dem Dr. Dieter Geißendörfer weit über 50 Jahre angehörte, ihn 1968 bis 2012 mit der Fränkischen Bläservereinigung leitete.

Eingespielt wurden auch zwei Kompositionen und zwei Bearbeitungen Geißendörfers. Die CD, die neben Soli von Matthias Eckart (Trompete) und Kantor Christoph Beyrer "einen Querschnitt des musikalischen Schaffens des Chores wiederspiegelt" ist auf dem Neustädter Weihnachtsmarkt am Stand des "Förderkreises Kirchenmusik" erhältlich. Dort wird auch das Bläserheft für Posaunenchor und Blechbläserensemble aufliegen, ein Teil des Erlöses dem Förderkreis zugutekommen.

Der Posaunenchor gestaltet am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr mit der Fränkischen Bläservereinigung unter der Leitung von Matthias Eckart sowie dem Posaunisten Richard Roblee und dem Organisten Konrad Bürkle das "festliche und swingende Adventskonzert", mit dem Dr. Dieter Geißendörfer stets für den abschließenden Höhepunkt des Neustädter Weihnachtsmarktes gesorgt hatte. Auch "das Erbe" seiner öffentlichen Chorproben am Samstag (14 Uhr) wird gepflegt.

Reiseeindrücke prägten Kompositionen

Mit seinem Namen untrennbar verbunden sind die Neustädter Schlosshofkonzerte oder der Förderkreis "pro musica" ebenso wie die Schulung von Bläsergenerationen und die Musik als völkerverbindendes Element über die Städtepartnerschaften hinaus. So war Dr. Dieter Geißendörfer Botschafter Neustadts quer in Europa, in Russland wie auch in China. Gertraud Geißendörfer, die ihren Mann auf den meisten Reisen begleitet hatte, erinnert sich an die schöne Geste, dass er bei den Tourneen immer ein von ihm bearbeitetes landestypisches Lied gespielt habe. Reiseeindrücke und persönliche Begegnungen seien auch in seine Kompositionen eingeflossen.

Über die von Matthias Eckart verfasste "Erinnerung in Noten" an "ein Leben für die Musik" freuen sich Gertraud Geißendörfer (r.) und Constanze Eckart. © Harald Munzinger



Über die von Matthias Eckart verfasste "Erinnerung in Noten" an "ein Leben für die Musik" freuen sich Gertraud Geißendörfer (r.) und Constanze Eckart. Foto: Harald Munzinger



Die Kreisstadt würdigte sein unvergessenes Wirken für die lokale und regionale Musikszene mit der Kulturmedaille und dem Ehrenteller, der Landkreis mit der Kreismedaille in Silber. Viele weitere Auszeichnungen krönte ein halbes Jahr vor seinem Tod das Bundesverdienstkreuz am Bande. Nur ein Teil unermüdlichen Schaffens Matthias Eckart, der das musikalische Lebenswerk von Dr. Dieter Geißendörfer mit gleicher Energie fortsetzt, hat für das Bläserheft rund 40 Kompositionen und Bearbeitungen des Schwiegervaters zusammengefasst, darunter auch einige Advents- und Weihnachtslieder mit der "Hirtenmusik" oder Bearbeitungen von Liedern aus Frankreich, Polen und Tschechien.

Sie spiegelten "nur einen Teil seines unermüdlichen Schaffens für die Musik und die Völkerverständigungen wieder" schreibt Eckart im Vorwort; ein Portrait des Mannes, der das musikalische Leben seiner Heimatstadt geprägt hatte und nachhaltig prägt, große Spuren auch als Vertreter des humanistischen Gymnasiums hinterlassen hat. Schülergenerationen erinnern sich, wie überzeugend Dr. Dieter Geißendörfer sich für sie und seine Fächer Griechisch und Latein eingesetzt hatte, als examinierter Italienischlehrer auch die Sprache seiner Wahlheimat Italien vermittelte.

So ehrt das Bläserheft nicht nur den Musiker, Komponisten und Konzertkritiker Dr. Dieter Geißendörfer sondern bewahrt auch die Erinnerungen an den Familienmenschen, Philanthropen, Italienischexperten, Pädagogen und klassischen Philologen. Gertraud Geißendörfer freut sich mit der Familie, dass einem großartigen Mensch fünf Jahre nach seinem Tod mit seiner Musik eine wunderbare Erinnerung bewahrt wird, wenn aus seiner Sammlung Lieder und Choräle sowie freie Bläserstücke, Walter und Märsche erklingen.

Harald J. Munzinger