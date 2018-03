Doppeljubiläum im Alten Schloss von Sugenheim

SUGENHEIM - "30 Jahre Spielzeugmuseum im Alten Schloss Sugenheim": Die Jubiläumssaison wird am Karfreitag, 30. März, eröffnet. Das Doppeljubiläum mit 35 Jahre Schlossrenovierung wird am 9. Juni unter der Schirmherrschaft von Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer gefeiert.

Im Alten Schloss von Sugenheim wird 2018 ein Doppeljubiläum gefeiert. © Harald Munzinger



1975 kauften Manuela und Jan das ruinöse Alte Schloss in Sugenheim, das im Jahre 1376 erstmals urkundlich erwähnt wurde und sich bis 1972 im Besitz der Freiherren von Seckendorff-Aberdar befand. In den Jahren 1981 bis1983 renovierten sie das Schloss mustergültig nach denkmalpflegerischen Vorgaben, seit 1983 bewohnt die Familie Kube das Alte Schloss, in dem sich auch die Geschäftsräume des gleichnamigen Spezialauktionshauses für historische Waffen, Orden und Militaria befinden.

Das Alte Schloss verfügt über insgesamt 34 Räume unterschiedlicher Größe, die seit der Renovierung ständig genutzt und auch regelmäßig im Winter beheizt werden. Besonders wuchtig und markant wirkt das Schloss durch die an den vier äußeren Ecken der Dreiflügelanlage angesetzten Türme, die die Räumlichkeiten um insgesamt 12 Turmzimmer bereichern. Mit dem originalgetreuen Wiederaufbau des im frühen 19. Jahrhundert wegen Baufälligkeit abgebrochenen Nordwestturmes ist die Schlossanlage seit 1992 wieder komplett ist.

Mit Autos, Puppen und Zinnfiguren

Schon seit den 1970-iger Jahren baute Manuela Kube eine umfassende Sammlung historischen Spielzeugs auf, die den Zeitraum von etwa 1760 bis 1960 umfasst. Da das Interesse an der Besichtigung des renovierten Alten Schlosses stetig zunahm, richtete sie zusammen mit ihrem Mann im ersten Obergeschoß im Jahre 1988 ein zunächst kleines Spielzeugmuseum in vier Räumen ein. Stetiges Anwachsen der Sammlung und steigende Besucherzahlen erlaubten eine stetige Vergrößerung des Spielzeugmuseums sodass schließlich seit 1997 die gesamte erste Etage des Alten Schlosses für das Spielzeugmuseum mit nunmehr zehn Räumen genutzt wird. Zusätzlich sind im Spielzeugmuseum der kleine Rittersaal, die Hauskapelle im gotischen Turmzimmer und die Kunst-und Wunderkammer sowie das asiatische Kabinett in zwei weiteren Turmzimmern integriert.

Zu sehen sind im Spielzeugmuseum über 1000 Puppen verschiedenster Größen, Puppenhäuser, Puppenstuben, Puppenküchen, Kaufläden, Holzspielzeug aus verschiedenen Regionen mit Schwerpunkt Erzgebirge, Spiele für drinnen und draußen, Blechspielzeug aller Art wie Dampfmaschinen, Autos, Schiffe und Eisenbahnen, Baukästen, Wagen und Kutschen, Zinnfiguren, Elastolin-und Gipsfiguren und vieles mehr.

Geöffnet ist das Spielzeugmuseum im Alten Schloss von Sugenheim wie jedes Jahr von Karfreitag bis 1. Advent wobei am 1. Adventsamstag und -sonntag als Abschluss der Saison der traditionelle "Besondere Adventmarkt" stattfindet. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag von 14 bis 17 Uhr. Für Gruppen ab 15 Personen wird auf Voranmeldung das Spielzeugmuseum jederzeit geöffnet.

Weitere Informationen: www.spielzeugmuseum-sugenheim.de, 91484 Sugenheim, Altes Schloss. Telefon 09165 /650, Fax 09165-1292. E-Mail info@kube-auktionen.de.

