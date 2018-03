Dr. Flessners wohltuende Tatort-Alternative in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - In seiner Lesereihe stellte Bernd Flessner seinen Krimi "Frankengold" am "Tatort" vor. Neustadt und der Aischgrund spielen im mysteriösen Geschehen eine zentrale Rolle.

Nach dem erfolgreichen Krimi "Frankengold" ist Dr. Bernd Flessner mit dem "Kleinen Major Tom" auf der Leipziger Buchmesse "galaktisch abgehoben". © Harald Munzinger



Hier war die "Schaltzentrale" und das Verstärkernetz für die mit der damals revolutionären Kommunikationstechnik übertragenen Olympischen Spiele von 1936. Die mutmaßlich mit platiniertem Gold abgeschirmten Verstärkerstationen sind der Ausgangspunkt einer verworrenen Geschichte um scheinbar sinnlos in die Landschaft gegrabene Löcher. Als in einem frisch ausgehobenen die Leiche eines Heimatforschers gefunden wird, geht die Polizei von einer Beziehungstat aus, lediglich ein Apotheker mit gleichem Forscherdrang von einem Zusammenhang mit dem Verstärkersystem aus, zumal im Nürnberger Museum für Kommunikation dessen Herzstück, ein Stück Koaxkabel, gestohlen wurde.

Bernd Flessner, in Uehlfeld lebender Zukunftsforscher auf "Abwegen in die Vergangenheit", schildert unterhaltsam-spannend das amateurhafte und mit mancherlei verhängnisvollem Geschehen verbundene Spüren des Apothekers nach den wahren Umtrieben eines unbekannten Täters. Als er bei einem zweiten Mord selbst in Tatverdacht gerät, spitzt sich Flessners Fantasie in einem wohltuenden Kontrast zum Krimieinerlei austauschbarer Tatortgeschichten zu. So werden die Zuhörer und Gastgeber Christian Finzel in der gut besuchten Buchhandlung Dorn gespannt und amüsiert zugleich zum Begleiter des Apothekers, mal bei der strategischen Suche einer Verstärkerstelle, mal selbst dem Goldrausch verfallend oder vor drohenden Schatten flüchtend.

Die Aufklärung des Falles im Geflecht von technischen Raffinessen und Gefühlswelten überlässt der Autor einem Publikum, das er auch mit seiner vital-ausdrucksstarken Lesung so bannte, dass es gerne noch einer kurzen Kriminalgeschichte aus der "Tatort Franken"-Sammlung folgte. In der hatte die Erfindung des "Karpfendöners" nach zunächst amüsierendem Dialog eines kochbegeisterten Teichwirtes und seines skeptischen Nachbarn dramatische Folgen mit zwei Todesopfern. Und der offenen Frage, ob außer den beiden weitere Personen in den "Fall" verwickelt waren, in dem der Franke Flessner mit ostfriesischen Wurzeln bestätigt, "dass Integration gelingen kann".

Größtes Zukunftsmuseum Europas

Dr. Bernd Flessner, der für zahlreiche Firmen und Institutionen im Bereich der Zukunftsforschung tätig war, Szenarien für Global-Player entwarf und an der FAU-Erlangen-Nürnberg am Zentralinstitut für Wissenschaftsreflektion und Schlüsselqualifikation (ZiWiS) als Zukunftsforscher arbeitet, ist in einem Expertenteam auch der einzige Franke, das gegenwärtig das Konzept für das für 28 Millionen Euro in Nürnberg entstehende größte Zukunftsmuseum Europas entwickelt. Eine ehrenamtliche Tätigkeit, die Riesenspaß mache, so Flessner, der dieses Museum mit "Dingen, die man sonst nirgendwo zu sehen bekommt", in Franken genau richtig platziert sieht. Schließlich lebten hier die meisten Autoren der deutschen Science Fiction-Literatur.

Mit "Kleinem Major Tom" galaktisch gestartet

In seinem Element ist Bernd Flessner als Autor einer neuen Kinderbuchserie, mit der bei der Leipziger Buchmesse mit dem Tessloff-Verlag und Sänger Peter Schilling eine grandiose Resonanz erlebte. Auf dessen Song von "Major Tom", mit dem Schilling 1982/32 einen Riesenhit landete und zu den erfolgreichsten Interpreten der Neuen Deutschen Welle zählte, basieren die fiktiven Geschichten in den ersten vier "erzählenden Sachbücher" für Kinder ab acht Jahren, denen im Sommer vier weitere folgen sollen. Die "völlig losgelösten" Abenteuer des kleinen Major Tom, von Stella und Plutinchen an Bord der Raumstation "Space Camp 1!" basierten auf naturwissenschaftlichen und astronautischen Grundlagen, versichert Autor Flessner, der die tolle Ausstattung der in Deutschland (!) gedruckten Bücher mit der Illustration von Stefan Lohr ebenso würdigt, wie das kreative Zusammenwirken mit Peter Schilling.

Die vom Verlag versprochene "galaktisch spannende Unterhaltung" sorgte auch für einen galaktischen Start mit dem kompletten Verkauf der Erstauflage in nur zehn Tagen. "Das hat krachend eingeschlagen" erzählte Dr. Bernd Flessner noch unter dem Eindruck der Buchmesse. Wann er denn mal an seinem Wohnort Uehlfeld lese, wurde er bei seinem "Lust-auf-Literatur-Gastspiel" in Neustadt gefragt, um überraschend wissen zu lassen, dass "ich dort noch nie gefragt wurde". So sei es eben mit dem Propheten im eigenen Land, fügte Bernd Flessner schmunzelnd hinzu, der sonst allerorten für volle Häuser freut, am Tag nach Neustadt in Nürnberg.

