Drei-Franken-Treffen der CSU: Sicherheit im Fokus

Innenminister Herrmann ruft Bürger auf, an die Wahlurnen zu gehen - vor 1 Stunde

BURGHASLACH - Beim am Himmelfahrtstag traditionellen Drei-Franken-Treffen der ober-, mittel- und unterfränkischen CSU-Verbände rief Innenminister Joachim Herrmann alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, bei der Bundestagswahl am 24. September zur Wahl zu gehen und sich im Vorfeld aktiv zu informieren.

Landrat Johann Kalb (Bamberg), MdL Hans Herold, Parlamentarischer Staatssekretär und stellvertretender CSU-Bezirksvorsitzender OFR Thomas Silberhorn, CSU-Bezirksvorsitzender MFR Joachim Herrmann, Europaabgeordnete Monika Hohlmeier, Staatssekretär und CSU-Bezirksvorsitzender UFR Gerhard Eck, MdB Anja Weisgerber, Bundestags-Listenkandidat Tibor Brumme, MdL Manfred Ländner, Bundestags-Listenkandidat Manfred Scholl, Bezirkstagspräsident OFR Dr. Günther Denzler, Bezirksrätin Christine Bender und Mittelfrankens Bezirkstagspräsident MFR Richard Bartsch (v. l.) beim Drei-Franken-Treffen. © Albrecht Börner



Landrat Johann Kalb (Bamberg), MdL Hans Herold, Parlamentarischer Staatssekretär und stellvertretender CSU-Bezirksvorsitzender OFR Thomas Silberhorn, CSU-Bezirksvorsitzender MFR Joachim Herrmann, Europaabgeordnete Monika Hohlmeier, Staatssekretär und CSU-Bezirksvorsitzender UFR Gerhard Eck, MdB Anja Weisgerber, Bundestags-Listenkandidat Tibor Brumme, MdL Manfred Ländner, Bundestags-Listenkandidat Manfred Scholl, Bezirkstagspräsident OFR Dr. Günther Denzler, Bezirksrätin Christine Bender und Mittelfrankens Bezirkstagspräsident MFR Richard Bartsch (v. l.) beim Drei-Franken-Treffen. Foto: Albrecht Börner



Die Parteifreunde müssten im Zuge des Wahlkampfes den Menschen "Lust auf Zukunft, Lust auf Politik, Lust auf CSU" machen, so Herrmann. Keine Zweifel ließ der Bayerische Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr daran, dass "überall, wo dies möglich ist, die Roten mit den Linken und den Grünen koalieren werden". Dies gelte es gerade angesichts zunehmender Unsicherheiten von außen und im Innern zu verhindern.

Die CSU verfüge über die Kernkompetenz in Sachen Sicherheit, was auch in Berlin noch stärker zur Geltung kommen könnte, wenn die Wählerinnen und Wähler mitmachen. "Nur mit einer klaren Sicherheits- und Rechtspolitik können die Herausforderungen bewältigt werden", so CSU-Bezirksvorsitzender Joachim Herrmann.

Dass die CSU Wort hält, zeigte Herrmann unter anderem anhand der aktuellen Baustelle zum sechsstreifigen Ausbau der Autobahn bei Geiselwind auf: "Versprochen und gehalten". Beim jährlichen Drei-Franken-Treffen gab es auch wieder ein klares Bekenntnis zum ländlichen Raum und zur Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang entschuldigte er den örtlichen Wahlkreisabgeordneten im Deutschen Bundestag und Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Christian Schmidt, der beim zeitgleich stattfindenden Evangelischen Kirchentag in Berlin auch in seiner Eigenschaft als stellvertretender Parteivorsitzender gebunden war. Herrmann: "Es ist wichtig, dort vertreten zu sein, weil das Christliche auch im 21. Jahrhundert zukunftsweisend ist".

In bester Laune genoss dessen Initiator und frühere Bundesminister Michael Glos (3. v. l.) mit Ehefrau Ilse inmitten der zahlreichen Besucher das Drei-Franken-Treffen an der Schnittstelle der Bezirke. © Peter Müller



In bester Laune genoss dessen Initiator und frühere Bundesminister Michael Glos (3. v. l.) mit Ehefrau Ilse inmitten der zahlreichen Besucher das Drei-Franken-Treffen an der Schnittstelle der Bezirke. Foto: Peter Müller



Damit dankte er auch den beiden Geistlichen, die traditionsgemäß in gelebter Ökumene das Drei-Franken-Treffen mit einer Andacht eröffneten und die Frage stellten, ob auch eine Partei Heimat bieten könne. Innen-Staatssekretär Gerhard Eck beantworte dies mit einem eindeutigen "Ja": So gestalte die CSU seit Jahrzehnten das Land. In der Demokratie seien politische Gruppierungen unabdingbar und könnten somit nicht nur politische Heimat sein, sondern auch die Heimat als Land prägen.

"Der Steigerwald bleibt Naturpark!"

Herrmann und Eck erklärten zur aktuellen Diskussion um einen weiteren Nationalpark: "Der Steigerwald bleibt Naturpark". Für Gerhard Eck stehe "schützen und nützen" im Mittelpunkt des Umgangs mit dem Steigerwald, "aus Verantwortung für unsere Heimat". Die naturnahe Waldbewirtschaftung habe die Kultur- und Waldlandschaft geformt und diese Symbiose aus Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit mache Sinn.

"Mit Joachim Herrmann an der Spitze setzt ganz Bayern bei der Bundestagswahl auf Franken", meinte Parlamentarischer Staatssekretär Thomas Silberhorn und ging damit auch auf die Bemerkung von Gerhard Eck ein, wonach Joachim Herrmann "das Gesicht für Innere Sicherheit" sei. "Es ist eben nicht gleichgültig, wer Politik macht", was schon die unterschiedlichen Bilanzen aus den einzelnen Bundesländern aufzeigten.

Armin Luther, Erster Bürgermeister von Burghaslach, begrüßte anfangs mehrere Hundert Gäste auch im Namen des diesjährig ausrichtenden Ortsverbandes und dankte der Kapelle "Drei-Franken-Eck" unter Leitung von Norbert Volk für die schwungvolle musikalische Begleitung. Luther zeigte sich sichtlich stolz auf diesen von den drei Kommunen Schlüsselfeld, Geiselwind und Burghaslach gemeinsam gestalteten "wunderschönen Platz" an der Schnittstelle der Regierungsbezirke. Als Bürgermeister einer Landgemeinde fühle er sich bei der Sicherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum bei seinen Freunden von der CSU "in besten Händen", vernahmen dies deren regionalen Repräsentanten gerne.

In gut gelaunter Runde sah man beim Drei-Franken-Treffen Mittelfrankens Bezirkstagspräsident Richard Bartsch und Bezirksrätin Christine Bender, die Bezirksvorsitzende Cornelia Griesbeck und die Kreisvorsitzende der Frauen-Union und Kreisbäuerin Renate Ixmeier, Landrat Johann Kalb aus Bamberg und viele Kommunalpolitiker aus der näheren und weiteren Umgebung sowie ein komplette Busbesatzung der Freunde vom Verein "Unser Steigerwald". Mit dabei waren auch die Bundestagslistenbewerber Tibor Brumme und Manfred Scholl.

pmw