Drei-Königs-Vernissage: Direktor der Sparkasse äußerte sich auch politisch

Wirtschaftspolitischer Exkurs von Gunther Frautz hat fast schon Tradition

NEUSTADT/AISCH - Vom Handelskrieg bis zu Diesel-Fahrverboten spannte Direktor Gunther Frautz den Bogen bei ausführlichen wirtschaftspolitischen Betrachtungen, die bei der Dreikönigs-Vernissage schon beinahe Brauch sind. Als "Jahr der Verschwendung" bezeichnete er dabei 2018.

Direktor Gunther Frautz bei seinem ausführlichen wirtschaftspolitischen Exkurs. Foto: Harald Munzinger



Laut Frautz wurden im vergangenen Jahr unnötig Energie vergeudet sowie "in großen Teilen unnütze und auch aggressive Vorgehensweisen" angewandt. Dazu verwies er auf ein Trommelfeuer von gegenseitigen Drohungen im Handelskrieg von Amerika und China mit Wechselbädern von Entspannung und Eskalation in den Tweets des US-Präsidenten. Zwischen den Fronten sei die deutsche Wirtschaft verunsichert und auch aufgerieben worden, hätten tausende Unternehmen getroffene Investitionsentscheidungen aufschieben müssen. Das Ergebnis des Hin und Her werde man dieses Jahr in den Bilanzen sehen. Die Märkte auf der ganzen Welt seien nervös, "die Kurse kennen zurzeit nur den Weg nach unten", sagte Frautz.

Europa allenfalls noch eine Randnotiz

Zur Verunsicherung trage auch der Brexit bei, mit dem ebenfalls viele Unternehmen zwischen den Stühlen säßen und verschiedene Szenarien planen müssten, so der Sparkassendirektor. Er sieht damit Zeit und Geld vergeudet sowie die geopolitische Lage zu Ungunsten Europas verändert. Europa sei als "selbsternannter Hort einer liberalen, multilateralen und durchaus auch von pragmatischer Vernunft geprägten Politik zurzeit allenfalls eine Randnotiz wert" und die Aufkündigung jahrzehntelanger Bündnisse eine Ermutigung für Nationalisten und Autokraten.

Als weiteren Unsicherheitsfaktor bezeichnete Frautz den Italien-Konflikt, der ebenfalls "den Auguren für die Vorhersage der Wirtschaftsentwicklung in 2018 stark zu schaffen gemacht" habe. Die hätten mit ihren Prognosen denn auch "relativ deutlich danebengelegen". Der Boom von 2017 habe einen herben Rückschlag erlitten, die deutsche Wirtschaft wohl nur um rund 1,5 Prozent zugelegt, während alle Prognostiker eine zwei vor dem Komma gehabt hätten. Als Ursache dafür machte der Finanzexperte auch das Unvermögen der Autoindustrie aus, rechtzeitig EU-Normen umzusetzen.

"Typisch deutsch überdreht"

Für den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse im Landkreis stellte sich die Frage, "ob wir uns in Deutschland in der aktuell noch immer guten Konjunktur nicht selbst demontieren." Als Beispiele nannte er den durch eine schlecht gemanagte Energiewende auf ein Spitzenniveau getriebenen Strompreis und die Folgen des Dieselskandals. Dass mit Straßensperrungen gutgläubige Autokäufer in ihrem Eigentum beschränkt und fragwürdige EU-Grenzwerte aufgrund fragwürdiger Messmethoden durchgesetzt würden, tue sich kein anderes Land der Welt an. Frautz warf den Automobilherstellern vor, bei der Aufarbeitung des Dieselskandals keine gute Figur gemacht zu haben. Auch habe die Politik das Problem nicht von Anfang an konsequent zu einer Lösung gebracht. Stattdessen werde "derzeit typisch deutsch überdreht".

Vielleicht sei die Dieselkrise ja auch ein heilsamer Schock für die deutsche Schlüsselindustrie, um den Umbau auf die E-Mobilität zu beschleunigen, so Frautz. Schließlich seien die gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten weiterhin weit überdurchschnittlich und die "für 2019 prognostizierte steigende Erwerbstätigkeit wieder eine wichtige Stütze".

