Dreiste Fahrerflucht in Neustadt: Polizei sucht Zeugen

21-Jährige nahm Verfolgung auf, jedoch erfolglos - Strafanzeige erstattet - vor 1 Stunde

NEUSTADT AN DER AISCH - An einer Ampel fiel einem offenen Transporter am Mittwoch ein Werkzeugkoffer von der Ladefläche - eine 21-Jährige erkannte das plötzliche Hindernis zu spät, fuhr darüber und beschädigte so ihren Wagen. Die beiden Fahrer sprachen zwar ab, sich bei der nächsten Haltemöglichkeit zu treffen - doch der Mann fuhr einfach davon.

Gegen 16.30 Uhr fuhr der Kastenwagen auf die Ampelanlage in der Forchheimer Straße in Neustadt an der Aisch zu - die beiden Flügeltüren des Wagens standen offen, da seine Ladung Überlänge hatte. Ein Werkzeugkoffer fiel schließlich von der Ladefläche auf die Straße, eine 21-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr mit ihrem Auto über das Hindernis. Da ihr Wagen bei dem Vorfall beschädigt wurde, vereinbarte sie mit dem Transporterfahrer, sich bei der nächsten Haltemöglichkeit zu treffen, um alles weitere zu besprechen.

Doch während die 21-Jährige geradeaus weiter fuhr, bog der Mann mit seinem Transporter nach links in Richtung NeuStadtHalle ab. Bei der ersten Möglichkeit wendete die junge Frau ihren Wagen und versuchte den Unfallflüchtigen zu finden - jedoch erfolglos. Daraufhin fuhr sie zur Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei Neustadt an der Aisch sucht nun mögliche Zeugen des Unfalls und bittet unter der Telefonnumer 0916188530 um Hinweise.

