Drogen im Gepäck: Ecstasy und Marihuana auf Fahrgemeinschaft

WERNBERG-KÖBLITZ - Eine beträchtliche Menge Ecstasy und etwas Marihuana fand die Amberger Kriminalpolizei bei einer Kontrolle auf einem Autobahnrastplatz nahe der A93. Der Beschuldigte nahm die Drogen ohne das Wissen des Fahrers mit. Sie hatten sich übers Internet für eine Fahrgemeinschaft verabredet.

Insgesamt 1500 Ecstasy-Tabletten hatte ein 19-Jähriger nahe der A93 dabei. Foto: KPI Amberg



Am Mittwoch gegen 1 Uhr morgens ist Bundespolizisten ein VW-Golf nahe der A93 in die Falle gegangen. Die vier Insassen hatten sich übers Internet zu einer Fahrgemeinschaft verabredet. Bei der Kontrolle auf einem Autobahnrastplatz bei Wernberg-Köblitz (Oberpfalz) fanden die Beamten drei Päckchen mit je 500 Ecstasy-Tabletten in einem der Gepäckstücke. Die Drogen hätten dem 19-Jährigen wohl einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag eingebracht, erklärt die Polizei. Außerdem hatte der Tatverdächtige noch etwas Marihuana einstecken.

Der Fahrer und die anderen beiden Insassen durften ihre Reise nach Abschluss der ersten Ermittlungen fortsetzen. Sie reagierten sichtlich überrascht, als die Polizisten die Drogen fanden. Die Beamten übergaben den jungen Tatverdächtigen aus Brandenburg an der Havel noch in der Nacht der Landespolizei.

Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die Kriminalpolizei Amberg aufgenommen. Der Beschuldigte ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft in den folgenden Nachmittagsstunden dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Der erließ einen Haftbefehl und der 19-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

