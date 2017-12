Dschungelbuch-Musical in der NeuStadtHalle

"Liberli"-Ensemble sorgt für tollen Höhepunkt der Neustädter Kindertheatersaison - vor 30 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Das "Liberli"-Ensemble sorgte mit dem "Dschungelbuch" als Musical für einen abschließenden Höhepunkt der "Kindertheatersaison" in der bis auf den letzten Platz besetzten "NeuStadtHalle am Schloss" und begeisterte Kinder wie begleitende Erwachsene gleichermaßen.

Seine Wolfsfamilie und Panther "Baghira" beschützten "Mogli" vor dem Menschenfresser "Shir Khan". © Harald Munzinger



Seine Wolfsfamilie und Panther "Baghira" beschützten "Mogli" vor dem Menschenfresser "Shir Khan". Foto: Harald Munzinger



"Liberi", das zu den renommierten Kindertheatern im deutschsprachigen Raum zählt, hat sich mit seinen fantasievoll inszenierten Märchenwelten auch in Neustadt einen zugkräftigen Namen gemacht, so dass sich Hallenmanager Bastian Haas erneut über ein volles Haus freuen konnte, auch wenn sich der "Familientheaterveranstalter" seine Qualität "etwas kosten lässt". Gleichwohl "in einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis", wie dies Eltern auch beim neuerlichen Gastspiel bestätigt sahen.

Denn den professionellen Darstellern mit ihrer spürbaren Kindertheater- und Musical-Leidenschaft gelang es rasch, kleine wie große Besucher mit auf "die Reise durch den geheimnisvollen Dschungel" zu nehmen, in dem "Rudyard Kipling" in seinem zeitlosen Bestseller ein Findelkind bis zu jenem Moment unbeschwert als Teil eines Wolfsrudels aufwachsen lässt, bis ihm bewusst werden sollte, ein Mensch zu sein.

Zwischen Wolfs- und Menschenkind

Zwar gelingt es Bär "Balu", dem besten Freund, "Mogli" in der Phase innerer Zerrissenheit von Wolfs- und Menschenkind immer wieder aufzumuntern und sich – wie auf der Tournee durch die Republik auch in Neustadt – in die Herzen des Publikums zu spielen, doch hat die Dschungelwelt nicht nur eine heiter-bunte Seite, die ebenso gekonnt auf die Bühne gebracht wird, wie spannende und gefährliche Momente für "Fremdling Mogli", dessen Menschengeruch vor allem den Tiger "Shir Khan" auf seine Fährte lockt. Auch die listige Schlange "Kaa" oder die dreiste Affenbande sorgen für Unruhe in der lange so heilen und plötzlich unheilvoll werden Welt "Moglis", der von seinem Bärenfreund "Balu" und weisen Panther "Baghira" vor drohendem Schlimmsten bewahrt wird.

Das Schauspielerensemble versteht es ausgezeichnet, in die Tierrollen zu schlüpfen, etwa "Baghira" sich geschmeidig jeder Situation anzupassen, "Balu" sein dickes Bärenfell zu geben, die Affen leichtfüßig über die Bühne hüpfen zu lassen und "Kaa" sich in ebenso fantasievoller Kostümierung wie "Moglis" Wolfsfamilie und alle anderen Bewohner des Dschungels elegant um Opfer zu "schlängeln". Unter all diesen das Menschenkind zwischen zwei Welten, von dem es seine wirkliche nicht kennt, die ihm anvertraute aber endgültig durcheinander gerät, als ein Mädchen aus dem angrenzenden Dorf nicht nur seinen Kopf, sondern auch sein Weltbild verdreht.

Die Lichtregie und raffinierte Effekte verdichten die "Reiseeindrücke" im Urlaub mit großer Spielfreude in rasch wechselndem Geschehen, eingängiger flotter Musik und Situationskomik ebenso wie originellen Dialogen mit der Publikumsfrage, ob man weiß, wer man ist? Und der Versicherung, dass Freunde alles und vor allem helfen können. Eine insgesamt gelungene Vorstellung in der Regie von Helge Fedder, mit der sich das auf kindgerecht inszenierte Musicals spezialisierte Kindertheater „Liberi“ für weitere Gastspiele in Neustadt empfahl. Ein begeistertes Publikum lud dazu mit seinem Szenen- und kräftigen Schlussapplaus ein.